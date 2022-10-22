تشكيل مانشستر يونايتد - إريكسن يعود أمام تشيلسي
السبت، 22 أكتوبر 2022 - 17:29
كتب : FilGoal
أجرى الهولندي إريك تين هاج تغييرا وحيدا على تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.
وتواجد الدنماركي كريستيان إريكسن مجددا في التشكيل الأساسي على حساب البرازيلي فريد.
وتم استبعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو على خلفية رفضه المشاركة بديلا أمام توتنهام في الجولة الماضية.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:
حارس المرمى: ديفيد دي خيا.
الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – لوك شاو
الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز
الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - جادون سانشو
يذكر أن مانشستر يونايتد يتواجد في المركز الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.
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