عقدة سيتي جراوند مستمرة.. هندرسون يقود نوتنجهام لقهر ليفربول

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:33

كتب : FilGoal

تايو أونيي - نوتنجهام وليفربول

فشل ليفربول في تحقيق فوزه الأول على ملعب سيتي جراوند في تاريخ مبارياته بـ الدوري الإنجليزي لتستمر العقدة.

وخسر ليفربول على معقل نوتنجهام فورست بهدف دون رد ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي.

وسجل النيجيري تايو أوونيي هدف المباراة الوحيد بعدما استغل خطأ مدافعي ليفربول عند الدقيقة 55.

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ليفربول خسر للمرة الثالثة خلال 6 مباريات خاضها ضد نوتنجهام فورست على ملعب سيتي جراوند وتعادل في مثلهم بتاريخ منافسات الدوري الإنجليزي

ليفربول تأخر في النتيجة للمرة التاسعة خلال 12 مباراة خاضها بالموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

نوتنجهام فورست حقق الفوز الأول منذ الفوز على وست هام في الجولة الثانية من المسابقة بهدف دون رد منذ 69 يوما.

أحداث المباراة

استلم فابيو كارفاليو تمريرة طولية بطريقة رائعة ولكن دين هندرسون حارس نوتنجهام أنقذ هدف مؤكد ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة التاسعة.

وحول روبرتو فيرمينو الركلة الركنية بضربة رأسية لكنها مرت بجوار مرمى نوتنجهام فورست

وجاءت أول فرصة خطيرة لـ نوتنجهام فورست بعد تسديدة قوية من شيخو كوياتي تصدى لها أليسون بيكير.

وكاد محمد صلاح أن يفتتح التسجيل من فرصة مؤكدة لـ ليفربول بعد تسديدة قوية أنقذها هندرسون ببراعة في الدقيقة 20.

وتدخل الجهاز الطبي لـ ليفربول بعد سقوط صلاح وتعرضه للإصابة في الدقيقة 33، قبل أن يعود النجم المصري لأرض الملعب في الدقيقة 35.

واستغل المهاجم النيجيري تايو أونيي خطأ دفاع ليفربول وسجل الهدف الأول لـ نوتنجهام فورست في الدقيقة 55.

ودفع يورجن كلوب بالثنائي ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون على حساب الثنائي جيمس ميلنر وفابيو كارفاليو على الترتيب في الدقيقة .62

وواصل هندرسون التألق وأنقذ فرصة هدف مؤكد بعد ضربة رأسية قوية من ألكسندر أرنولد في الدقيقة 84.

وشهدت الدقائق الأخيرة قمة الإثارة بعدما تصدى هندرسون لفرصة محققة من أمام فيرجيل فان دايك.

بهذه النتيجة توقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما رفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 9 نقاط في المركز 20 (الأخير).

ليفربول نوتنجهام فورست محمد صلاح
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