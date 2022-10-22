تشكيل مانشستر سيتي - عودة محرز ولابورت ظهير أيسر في مواجهة برايتون

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 15:08

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - كوبنهاجن

عاد رياض محرز لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي والذي سيواجه برايتون بعد قليل.

ويلعب مانشستر سيتي مع برايتون في الجولة الـ 13 على ملعب الاتحاد.

وشهد التشكيل مشاركة إيمريك لابورت العائد من الإصابة في مركز الظهير الأيسر.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: إيدرسون مورايس

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - مانويل أكانجي - إيمريك لابورت

الوسط: كيفن دي بروين - رودري - برناردو سيلفا

الهجوم: رياض محرز - إيرلنج هالاند - جاك جريليش.

ويحتل مانشستر سيني المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.

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