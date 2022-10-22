كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

ناشئات نيجيريا تحت17 عاما

حجز منتخب نيجيريا مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما.

وفاز منتخب نيجيريا للناشئات على نظيره الأمريكي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ومنحت أوما موزو إيدافي التقدم لمنتخبِ نيجيريا عند الدقيقة 27 من عمر المباراة.

أخبار متعلقة:
إسلام سليماني يتحدث عن صدمة ضياع حلم المونديال الدرجة الثانية – الإقالة الأولى.. كهرباء الإسماعيلية يعلن رحيل مدربه مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية

ونجحت أميليا فيلا ريال في التعديل عند الدقيقة 40 ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وسجل منتخب نيجيريا 4 ركلات مقابل ثلاثة للمنتخب الأمريكي لتتأهل ناشئات النسور الخضراء إلى نصف نهائي كأس العالم.

فازت اليابانيات على انكلترا بثلاثية نظيفة اليوم الخميس في ربع نهائي مونديال السيدات دون 17 عاماً المقام حالياً في الأردن.

وكان منتخب ألمانيا قد حجز مقعده في نصف النهائي عقب الفوز على البرازيل بهدفين دون رد.

وتلعب إسبانيا ضد اليابان وتنزانيا ضد كولومبيا ضمن باقي مباريات ربع النهائي لتحديد الطرفين المتبقين في نصف النهائي.

كأس العالم للناشئات
نرشح لكم
إسلام سليماني يتحدث عن صدمة ضياع حلم المونديال كأس العالم للسيدات.. المغرب في مجموعة ألمانيا وزامبيا تصطدم بـ إسبانيا تقرير مغربي: اعتقال 40 مشجعا في مباراة الرجاء وحسنية أغادير كاف يستدعي 4 حكام مصريين استعدادا لكأس أمم إفريقيا للمحليين ضمنهم 6 إستادات مصرية.. كاف يعتمد ملاعب الدور الثاني من الكونفدرالية الإفريقية قرعة الكونفدرالية – تعرف على منافسي فيوتشر وبيراميدز في الدور التمهيدي الإضافي قرعة الكونفدرالية - مباريات قوية ومواجهة عربية وحيدة في الدور التمهيدي الإضافي بمشاركة فيوتشر وبيراميدز.. كاف يحدد معايير قرعة الكونفدرالية للدور التمهيدي الإضافي
أخر الأخبار
أحمد دياب يوضح: رابطة الأندية تمهد لبيع الدوري وتغيير اسمه بحسب الراعي الجديد 5 ساعة | الكرة المصرية
أحمد دياب: تم تغيير اسم الدوري المصري.. والرابطة تملك حق تسمية المسابقة بحسب الرعاة 7 ساعة | الكرة المصرية
الكومي: عبد ربه تجاوز حدوده.. وأزمة القميص هي "القشة التي قصمت ظهر البعير" 7 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سبب يمنع تلبية طلب الزمالك بتخفيض سعر تذاكر الدوري 7 ساعة | الكرة المصرية
إنزاجي: لم نتوقف عن الإيمان بأنفسنا أمام فيورنتينا.. وهذه رسالة للمنافسين 8 ساعة | الكرة الأوروبية
أنشيلوتي: فينيسيوس يجب أن يفخر بنفسه.. وفالفيردي سيساعدني في الفوز بالرهان 8 ساعة | الدوري الإسباني
خلف الأبواب المغلقة.. السعودية تفوز على مقدونيا الشمالية وديا 8 ساعة | الوطن العربي
لمسة ميختاريان تنصر إنتر على فيورنتينا في +96 بمباراة الـ 7 أهداف 8 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 2 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 3 كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي