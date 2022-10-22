كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي

حجز منتخب نيجيريا مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للناشئات تحت 17 عاما.

وفاز منتخب نيجيريا للناشئات على نظيره الأمريكي بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ومنحت أوما موزو إيدافي التقدم لمنتخبِ نيجيريا عند الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ونجحت أميليا فيلا ريال في التعديل عند الدقيقة 40 ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وسجل منتخب نيجيريا 4 ركلات مقابل ثلاثة للمنتخب الأمريكي لتتأهل ناشئات النسور الخضراء إلى نصف نهائي كأس العالم.

فازت اليابانيات على انكلترا بثلاثية نظيفة اليوم الخميس في ربع نهائي مونديال السيدات دون 17 عاماً المقام حالياً في الأردن.

وكان منتخب ألمانيا قد حجز مقعده في نصف النهائي عقب الفوز على البرازيل بهدفين دون رد.

وتلعب إسبانيا ضد اليابان وتنزانيا ضد كولومبيا ضمن باقي مباريات ربع النهائي لتحديد الطرفين المتبقين في نصف النهائي.