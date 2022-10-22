تين هاج: أريد استمرار رونالدو.. وهذا أكثر ما لم يعجبني في قرار استبعاده

أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه يريد استمرار كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق على الرغم من استبعاده له من لقاء تشيلسي.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي مساء اليوم السبت في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وكان تين هاج استبعد رونالدو من المباراة وجعله يتدرب مع الشباب بسبب رفضه المشاركة كبديل ضد توتنام.

وتحدث تين هاج للصحفيين قائلا: "قرار استبعاد رونالدو صعب، لكن يجب أن تكون هناك عواقب للسلوك السيئ، لا يمكن غض النظر عن الحادثة التي تتكرر للمرة الثانية لأن ذلك يعني أن المستقبل سيكون سيئا، كان يجب اتخاذ هذا القرار".

وأردف "ما لم يعجبني في قرار استبعاد رونالدو هو أنني أفضل تواجده مع الفريق".

وشدد "رونالدو ليس معنا لكنه يتدرب ليحافظ على جاهزيته للمباراة المقبلة بعد تشيلسي".

وبسؤاله هل سيعود رونالدو للمران الإثنين المقبل أجاب "يجب أن نتحدث أولا".

وعن هل سيطول استبعاد رونالدو رد المدرب الهولندي "لا أعتقد ولا أرغب في حدوث ذلك، قلت إنني لا أريد غيابه، أرغب في تواجده مع الفريق في كل مباراة لأنه مؤثر".

وشدد تين هاج "لا علاقة باستبعاد رونالدو بإثبات الذات أو إثبات وجودي كمدرب للفريق بل أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وهذا واجبي".

وأكمل "لا يهم من يكون عمره أو سمعته، الأمر نفسه ينطبق على التشكيل إذ أنني أختار الأفضل الذين يستطيعون تحقيق الفوز".

وواصل المدرب الهولندي حديثه "على رونالدو وغيره الالتزام بمعايير محددة التي حددناها للموسم، فهناك معايير مفروضة على الجميع".

وبسؤاله هل لعب رونالدو آخر مباراة له مع يونايتد أجاب "لا، سيغيب عن لقاء تشيلسي ويعود بعده، وأكدنا في البيان الصحفي أنه يظل اسما مهما للفريق وأعول عليه فيما تبقى من الموسم".

وعن سبب رفض رونالدو اللعب ضد توتنام قال تين هاج: "هذا سيبقى سرا بيننا".

وعن هل يعتقد أن رونالدو سوف يستمر مع يونايتد لنهاية الموسم وهل يريد هو استمرار رد تين هاج وقال: "نعم على السؤالين".