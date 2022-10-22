تين هاج: أريد استمرار رونالدو.. وهذا أكثر ما لم يعجبني في قرار استبعاده

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

رونالدو مع تين هاج

أكد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد أنه يريد استمرار كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق على الرغم من استبعاده له من لقاء تشيلسي.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويحل يونايتد ضيفا على تشيلسي مساء اليوم السبت في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وكان تين هاج استبعد رونالدو من المباراة وجعله يتدرب مع الشباب بسبب رفضه المشاركة كبديل ضد توتنام.

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج: رونالدو رفض المشاركة مرتين.. وأنا من أضع المعايير في الفريق رونالدو يظهر في تدريبات مانشستر يونايتد تحت 21 عاما رونالدو يصدر بيانا بعد استبعاده من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي الإجراء الأول.. استبعاد رونالدو من قائمة مباراة تشيلسي

وتحدث تين هاج للصحفيين قائلا: "قرار استبعاد رونالدو صعب، لكن يجب أن تكون هناك عواقب للسلوك السيئ، لا يمكن غض النظر عن الحادثة التي تتكرر للمرة الثانية لأن ذلك يعني أن المستقبل سيكون سيئا، كان يجب اتخاذ هذا القرار".

وأردف "ما لم يعجبني في قرار استبعاد رونالدو هو أنني أفضل تواجده مع الفريق".

وشدد "رونالدو ليس معنا لكنه يتدرب ليحافظ على جاهزيته للمباراة المقبلة بعد تشيلسي".

وبسؤاله هل سيعود رونالدو للمران الإثنين المقبل أجاب "يجب أن نتحدث أولا".

وعن هل سيطول استبعاد رونالدو رد المدرب الهولندي "لا أعتقد ولا أرغب في حدوث ذلك، قلت إنني لا أريد غيابه، أرغب في تواجده مع الفريق في كل مباراة لأنه مؤثر".

وشدد تين هاج "لا علاقة باستبعاد رونالدو بإثبات الذات أو إثبات وجودي كمدرب للفريق بل أتخذ القرارات التي تصب في مصلحة الفريق وهذا واجبي".

وأكمل "لا يهم من يكون عمره أو سمعته، الأمر نفسه ينطبق على التشكيل إذ أنني أختار الأفضل الذين يستطيعون تحقيق الفوز".

وواصل المدرب الهولندي حديثه "على رونالدو وغيره الالتزام بمعايير محددة التي حددناها للموسم، فهناك معايير مفروضة على الجميع".

وبسؤاله هل لعب رونالدو آخر مباراة له مع يونايتد أجاب "لا، سيغيب عن لقاء تشيلسي ويعود بعده، وأكدنا في البيان الصحفي أنه يظل اسما مهما للفريق وأعول عليه فيما تبقى من الموسم".

وعن سبب رفض رونالدو اللعب ضد توتنام قال تين هاج: "هذا سيبقى سرا بيننا".

وعن هل يعتقد أن رونالدو سوف يستمر مع يونايتد لنهاية الموسم وهل يريد هو استمرار رد تين هاج وقال: "نعم على السؤالين".

رونالدو تين هاج مانشستر يونايتد
نرشح لكم
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) نوتنجهام فورست.. تعادل سلبي تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست مواعيد مباريات اليوم السبت 22-10-2022 والقنوات الناقلة.. يد الأهلي وتشيلسي ويونايتد وليفربول "أصبح جزءا أساسيا".. أرسنال يربط جابريل ماجاليس بعقد طويل الأجل مؤتمر جوارديولا عن – عدم سماع إهانات ليفربول.. وعدم الشكوى من جدول المباريات مؤتمر كلوب: موقف نونيز من لقاء نوتنجهام.. وهذا ما قلته لـ جيرارد بعد الإقالة مؤتمر تين هاج: رونالدو رفض المشاركة مرتين.. وأنا من أضع المعايير في الفريق الراحل الخامس.. أستون فيلا يقيل جيرارد
أخر الأخبار
كرة يد - قداح يتألق في فوز الخليج على بنفيكا في السوبر جلوب وينافس على المركز الخامس 7 دقيقة | كرة يد
تنافس ثلاثي على جائزة لاعب الجولة في الدوري المصري 28 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد – ديفيز: أريد تحقيق الإنجازات مع الأهلي.. وسأستغل عملي السابق في مصر للنجاح 31 دقيقة | كرة يد
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) نوتنجهام فورست.. تعادل سلبي ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم للناشئات – نيجيريا تطيح بـ أمريكا وتحجز مقعدا في نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
بنزيمة يغيب عن لقاء إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
مرتضى: 20 جنيه قيمة التذكرة الموحدة لجماهير الزمالك.. والانتقال خارج القاهرة على حساب النادي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم.. وكارفاليو أساسي أمام نوتنجهام فورست ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي