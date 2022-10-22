كأس العالم للسيدات.. المغرب في مجموعة ألمانيا وزامبيا تصطدم بـ إسبانيا

السبت، 22 أكتوبر 2022 - 11:14

كتب : FilGoal

المغرب - أمم إفريقيا للسيدات

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للسيدات عن وقوع منتخب المغرب ضمن المجموعة الثامنة.

وتستضيف أستراليا ونيوزلندا منافسات كأس العالم 2023 في الفترة من 10 يوليو إلى 20 أغسطس من العام المقبل.

وسيلعب المغرب في مجموعة تضم منتخبات: ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

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بينما يصطدم منتخب زامبيا بنظيره الإسباني ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كوستاريكا واليابان أيضا.

وتمثل منتخبات: المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وزامبيا قارة إفريقيا في منافسات البطولة التي يحمل لقبها المنتخب الأمريكي للسيدات.

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وجاءت نتائج قرعة مجموعات كأس العالم للسيدات كالتالي:

المجموعة الأولى

نيوزيلندا

النرويج

الفلبين

سويسرا

المجموعة الثانية

أستراليا

أيرلندا

نيجيريا

كندا

المجموعة الثالثة

إسبانيا

كوستاريكا

زامبيا

اليابان

المجموعة الرابعة

إنجلترا

الفائز بالمجموعة الثانية من التصفيات العالمية

الدنمارك

الصين

المجموعة الخامسة

الولايات المتحدة

فيتنام

هولندا

الفائز بالمجموعة الأولى من التصفيات العالمية

المجموعة السادسة

فرنسا

جامايكا

البرازيل

الفائز بالمجموعة الثالثة من التصفيات العالمية

المجموعة السابعة

السويد

جنوب إفريقيا

إيطاليا

الأرجنتين

المجموعة الثامنة

ألمانيا

المغرب

كولومبيا

كوريا الجنوبية.

كأس العالم للسيدات منتخب المغرب للسيدات
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