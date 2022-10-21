يوفنتوس يحقق فوزه الأكبر في الموسم ويسحق إمبولي بالأربعة

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 22:56

كتب : FilGoal

ويستون ماكيني - يوفنتوس - مويس كين

حقق يوفنتوس فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لأول مرة هذا الموسم بالفوز على إمبولي بنتيجة 4-0 في افتتاح الجولة 11.

سجل أهداف يوفنتوس: مويس كين وويستون ماكيني وأدريان رابيو.

وحقق يوفنتوس فوزه الأكبر هذا الموسم، والثاني على التوالي بعد الفوز في الدربي على تورينو.

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وارتقى يوفنتوس للمركز السابع مؤقتا برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن إنتر.

بينما توقف رصيد إمبولي عند 11 نقطة تراجع بها للمركز الحادي عشر بفارق الأهداف عن تورينو.

التشكيل

واصل ماسيميليانو أليجري الاعتماد على 3 مدافعين، ودفع بالثنائي دوشان فلاهوفيتش ومويس كين في الهجوم.

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وصف المباراة

لم يحتج البيانكونيري سوى 8 دقائق لهز الشباك، عرضية من الجهة اليسرى من فيليب كوستيتش أودعها مويس كين في الشباك بقدمه مسجلا هدف يوفنتوس الأول.

وفي الدقيقة 32 مرت رأسية كين بجوار القائم الأيسر.

وكاد ماتيا ديسترو أن يهدد مرمى يوفنتوس، لكن تسديدته جاءت سهلة في منتصف المرمى.

ومنع الحارس رأسية ويستون ماكيني في الدقيقة 36 من اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، استطاع ماكيني أن يهز الشباك برأسية عقب ركنية نفذها خوان كوادرادو في الدقيقة 56.

لاعب الوسط الأمريكي أصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلا للأهداف الرأسية في الدوري الإيطالي منذ بداية موسم 2020-2021 برصيد 5 أهداف بعد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو.

وفي الدقيقة 63 مرت تسديدة كوستيتش بجوار القائم الأيسر.

وبعد دقيقتين ألغى الحكم هدفا سجله مويس كين بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 82 وبنفس طريقة الهدف الثاني سجل أدريان رابيو برأسية عقب ركنية نفذها كوادرادو، هدف السيدة العجوز الثالث.

ومرت رأسية البديل أركاديوش في الدقيقة 85 بجوار القائم.

وتصدى الحارس لتسديدة البديل الآخر، فابيو ميريتي، لتظل النتيجة 3-0.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أرسل دانيلو عرضية أرضية أسكنها رابيو في الشباك مسجلا الرابع وهدفه العاشر بقميص يوفنتوس في الدوري الإيطالي، لتنتهي المباراة بفوز البيانكونيري.

يوفنتوس إمبولي الدوري الإيطالي
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