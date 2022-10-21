"أصبح جزءا أساسيا".. أرسنال يربط جابريل ماجاليس بعقد طويل الأجل

"أصبح جزءا أساسيا من فريقنا الأول" هكذا أعلن أرسنال تجديد تعاقده مع جابريل ماجاليس.

جابريل ماجاليس النادي : أرسنال أرسنال

المدافع البرازيلي انضم لصفوف المدفعجية في صيف 2020 قادما من ليل الفرنسي.

وكشف أرسنال عن توقيع ماجاليس على عقد طويل الأجل مع النادي اللندني.

وقال ميكيل أرتيتا مدرب الفريق عبر موقع ناديه عن تجديد عقد جابريل: "لقد أظهر قدرات كبيرة منذ انضمامه إلينا. إنه لاعب شاب يتمتع بأخلاقيات عمل رائعة وكان أداؤه القوي المستمر مهما للغاية بالنسبة لنا على مدار الموسمين الماضيين".

وأضاف: "العمل مع جابريل كل يوم أمر ممتع، لقد كون علاقات قوية مع الجميع في النادي، ونحن سعداء للغاية لأنه التزم معنا بعقد طويل الأجل".

صاحب الـ 24 عاما شارك مع أرسنال خلال 83 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدف في جميع المسابقات.

ماجاليس بدا مسيرته مع أفاي البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى ليل في يناير 2017.

وقضى المدافع البرازيلي فترتي إعارة مع تروا في الدوري الفرنسي ودينامو زغرب في كرواتيا قبل أن يعود إلى ليل في 2019 ويلعب بقيمص أرسنال منذ صيف 2020.