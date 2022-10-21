مؤتمر جوارديولا عن – عدم سماع إهانات ليفربول.. وعدم الشكوى من جدول المباريات

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لم يسمع الإهانات الموجهة من جماهير فريقه لليفربول مشددا على أن العلاقة بين الناديين ليست سيئة.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "لا أعتقد أن هناك مشكلة بيننا وبين ليفربول على الأقل من جانبنا، أثق من ذلك".

وعن هجوم جماهير مانشستر سيتي على حادثة هيلزبره المتعلقة بوفاقة 96 فردا من جماهير ليفربول قال بيب: "لم أسمع تلك الهتافات".

وشدد "لكن إن حدثت فأنا أعتذر، وهذا لا يمثلنا كفريق أو كنادي، لكن إن حدث ذلك".

وعن رأيه في إقالة ستيفن جيرارد من تدريب أستون فيلا: "أشعر بالأسف له، كرة القدم تتعلق بالنتائج ولكنه سيحاول مجددا".

وبسؤاله عن رأيه في حصول فريقه على راحة لأسبوع بعد تأجيل لقاء أرسنال أجاب "نحن معتادون على اللعب لمراحل متأخرة من البطولات، كل الفرق التي لا تلعب في أوروبا لديها أفضلية علينا وإن احتسبنا ذلك فهم يحصلون على راحة أكثر منا".

وواصل جوارديولا "عادة نلعب المباريات حيث الفرق الأخرى لديها راحة أكثر منا، لكننا لا نشكو أبدا، عندما نواجه أرسنال في اللقاء المؤجل فالفرق الأخرى ستحصل على راحة".

وكشف جوارديولا عن سير عملية شفاء كايل ووكر بشكل جيد لكنه أعرب عن إمكانية تواجده في كأس العالم 2022 رفقة منتخب إنجلترا.

أما عن جون ستونز قال: "سيتواجد معنا غدا".

ويواجه سيتي منافسه برايتون في ملعب الاتحاد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويأتي سيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة بفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر وخاض كل منهما 10 مباريات.

فيما يأتي برايتون ثامنا بـ15 نقطة من عدد المباريات ذاته.