مؤتمر كلوب: موقف نونيز من لقاء نوتنجهام.. وهذا ما قلته لـ جيرارد بعد الإقالة

كشف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول عن إصابة داروين نونيز آملا في تمام جاهزية اللاعب قبل مباراة نوتنجهام فورست.

ويحل ليفربول ضيفا على نوتنجهام فورست في افتتاحية الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في المؤتمر الصحفي "لقد شعر نونيز بإنزعاج في أوتار الركبة، تلقى بالأمس جلسه علاجية وسنرى ما سيقال لنا لاحقا، نحن لا نتحمل ضربة آخرى في الهجوم".

وعن تغيير نظام اللعب، قال كلوب: "نحن نسعى الآن نحو الاستقرار وسد الثغرات في التشكيل لقد لعبنا لفترة طويلة بطريقة واحدة، لذلك نعمل على تغيير الأشياء الصغيرة التي بشأنها تغيير الصورة الكبيرة في المجموعة".

وأضاف "إنه ليس فرقًا كبيرًا، إنه تغيير بسيط في المباريات الأخيرة gr] انتقلنا إلى خطة 4-5-1 لاستعادة الاستقرار مرة أخرى".

وأكمل 'في النهاية الخطة أحيانا تتوقف على من هو متاح ولائق عندما بدأنا 4-4-2 كان لدينا مهاجمان آخران متاحان، لذلك علينا أن نظل منفتحين على كل الاحتمالات".

وعن إقالة ستيفن جيرارد: "سيعود مرة آخرى، تحدثت معه قليلا هذا الصباح أتخيل أنه يشعر بخيبة أمل بسبب الطموحات التي كانت لديه والأشياء التي أراد تحقيقها ولا أعتقد أنه يتعين علينا القلق عليه".

وكان أستون فيلا أعلن إقالة جيرارد من منصبه أمس الخميس عقب الهزيمة من فولام بثلاثية دون رد في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد 6 هزائم و3 تعادلات وفوزين تحت قيادة جيرارد.

ويحتل ليفربول المركز السابع في ترتيب الجدول برصيد 16 نقطة فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز الأخير.