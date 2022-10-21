مؤتمر تين هاج: رونالدو رفض المشاركة مرتين.. وأنا من أضع المعايير في الفريق

أوضح إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد سبب استبعاد كريستيانو رونالدو لمواجهة تشيلسي.

وكان يونايتد أعلن أمس في بيان مقتضب خروج رونالدو من قائمة الفريق لمواجهة البلوز غدا السبت.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي: "أعتقد أن البيان واضح، أنه لايزال لاعبا مهما في الفريق، أنا المدرب الرئيسي هنا ومسؤول عن وضع المعايير والنظام في الفريق".

وأضاف "الأمر حدث أول مرة في مباراة رايو فاليكانو (المباراة التحضيرية) أخبرته أن ذلك غير مقبول لذلك في المرة الثانية كان يجب أن يكون هناك عواقب".

وتابع "لقد أرسلت تحذيرًا في بداية الموسم، لذلك يجب أن تكون هناك عواقب بخلاف ذلك نحن فريق جماعي والمهم الآن أن هناك معايير يجب التحكم فيها".

وواصل "نفتقده غدا. إنها خسارة للفريق لكن هذا مهم لسلوك وعقلية المجموعة والآن علينا التركيز على تشيلسي وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وأردف "مواجهة تشيلسي خارج الديار؟ هذا أمر ليس مهما بالنسبة لي، الملاعب واحدة وجماهيرنا خلفنا في كل مكان ونكون أقوياء بهذا الشكل".

واسترسل "بالطبع شعور رائع اللعب في أولد ترافورد مع جماهيرنا، لا يحب الخصوم القدوم إلى أولد ترافورد لكنني أحب أيضًا اللعب خارج الديار، جميع ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز رائعة".

وظهر كريستيانو رونالدو اليوم الجمعة في مقر تدريبات الفريق بمفرده مع مدربين اللياقة البدنية.

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي مؤخرا وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.