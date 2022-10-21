أبو ظبي الرياضي: تذاكر السوبر المصري أوشكت على النفاد.. وموعد وصول الفريقين

تحدث سهيل العريفي المدير التنفيذي لمجلس أبو ظبي الرياضي عن آخر استعدادات كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

وقال العريفي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "السوبر المصري دائما يجتذب الجمهور في الوطن العربي وخصوصا المحبين في الإمارات".

وأضاف "اقتربت التذاكر على الانتهاء. المتبقي حوالي 900 تذكرة قبل 9 أيام من المباراة، بالتأكيد سيصبح الملعب كامل العدد".

وأوضح "السوبر المصري أحد أهم الفعاليات بالنسبة لنا".

وواصل العريفي "الطاقم التحكيمي حدده الاتحاد المصري وهو طاقم أجنبي. الاتحاد المصري يملك التفاصيل ولسنا مسؤولين عن ذلك".

وتابع "تم ترحيل المباريات المحلية في الإمارات لليوم السابق والتالي حتى يكون ذلك اليوم مخصصا للسوبر المصري فقط".

واختتم "هناك جوائز مالية للفريقين، إذا أرادا التصريح بالرقم فهذا يعود إليهما. وسيصل الفريقان في نفس اليوم وهو 25 أكتوبر".

وتقام المباراة يوم الجمعة 28 أكتوبر بين الزمالك والأهلي في الإمارات العربية المتحدة.