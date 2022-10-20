الحادي عشر.. ليفاندوفسكي يقود برشلونة لسحق فياريال

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

برشلونة

سحق برشلونة ضيفه فياريال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

البداية أتت سريعة بتسديدة من أنسو فاتي مرت بجوار القائم في الدقيقة الثانية.

وفي الدقيقة 25 حل يوهان موهيكا بدلا من ألفونسو بيدرازا المصاب في صفوف فياريال.

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وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد تمريرة من ماركوس ألونسو ليتسلم ويسدد ببراعة.

وفي الدقيقة 35 أضاف ليفاندوفسكي الثاني في المباراة، بتسديدة رائعة على حدود المنطقة.

وبذلك وصل الهداف البولندي إلى 11 هدفا في الدوري الإسباني.

وأخيرا أضاف أنسو فاتي الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعد تمريرة من فيران توريس وتحكم سيئ منه في البداية لتصطدم الكرة بالقائم وترتد إليه ليسجلها.

وأجرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تبديلين في الدقيقة 70 بنزول سيرجيو بوسكيتس وهيكتور بيليرين بدلا من فرينكي دي يونج وسيرجي روبرتو.

وفي الدقيقة 75 حل رافينيا وعثمان ديمبيلي بدلا من فاتي وليفاندوفسكي، بينما أتى جيرارد بيكيه في الدقيقة 78 على حساب كوندي.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 25 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يحتل فياريال المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي فياريال أنسو فاتي
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