7 قرارات لمجلس إدارة الأهلي في اجتماعه.. عودة شعار نادي القرن للقميص الجديد

أصدر مجلس إدارة الأهلي عدة قرارات عقب اجتماعه الذي عُقد اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة.

وجاءت قرارات إدارة الأهلي كالتالي:

** الموافقة على سفر كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق، إلى الإمارات، للاجتماع مع الشركة المنفذة لملابس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لبدء إجراءات الإعداد لتصميمات زي الفريق عن المدة من 2023-2024 بالشعار الذي يحمل "نادي القرن الإفريقي".

** تكليف محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري.

** اعتماد التعاقد مع الإسباني ديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا لفريق كرة اليد رجال بالنادي لمدة 3 سنوات قادمة.

** تكليف المستشار القانوني للنادي بحضور تحقيق مع أحمد سعيد ومحمد عادل، لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال، أمام النيابة، بشأن وقائع اختفاء عقودهما من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتكليف سيادته برفع تقرير في ضوء نتائج التحقيقات، وما يتعلق بها من أطراف إلى مجلس إدارة النادي.

** الموافقة على الأعداد المقرر قبولها للعضويات الجديدة لكل من مقري الأهلي بالجزيرة ومدينة نصر، وفرعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، كما تم استعراض الاستعدادات التي تتم على قدم وساق لافتتاح فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

** الموافقة على إسناد توريد الشاشة الرئيسية لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة لإحدى الشركات الوطنية.

** الموافقة على دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، كما اعتمد المجلس جدول الأعمال الذي سيتم عرضه على الجمعية العمومية وكذلك اعتماد الميزانية عن العام المالي «2021-2022» وتقرير مراقب الحسابات عن نفس الفترة.

** تكليف العامري فاروق نائب رئيس النادي، بحضور الجمعية العمومية لكرة السلة المقرر لها يوم 22 أكتوبر الجاري.