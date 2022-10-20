رونالدو يصدر بيانا بعد استبعاده من مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

أصدر كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب قرار مدرب الفريق إريك تين هاج باستبعاده من لقاء تشيلسي المقبل.

كريستيانو رونالدو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وجاء قرار تين هاج عقب رفض رونالدو المشاركة كبديل في لقاء توتنام وغادر ملعب أولد ترافورد بالكامل رغم سير اللقاء.

وجاء بيان رونالدو كالتالي:

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كما فعلت دائما طوال مسيرتي أحاول أن أعيش وأن ألعب باحترام تجاه زملائي والمنافسين والمدربين، هذا لم يتغير، أنا لم أتغير.

أنا نفس الشخص المحترف الذي كنت عليه طوال الـ20 عاما الماضية وأنا ألعب كرة القدم، ولعب الاحترام دائما دورا هاما للغاية في عملية اتخاذي للقرارات.

لقد بدأت في سن صغيرة جدا، وكان اللاعبون الأكبر سنا وأصحاب الخبرات في غاية الأهمية بالنسبة لي، لذا حاولت دائما أن أكون مثالا بنفسي يحتذى به للشباب الذين يلعبون في الفرق التي لعبت لها.

لكن لسوء الحظ هذا ليس ممكنا دائما، وأحيانا تتحكم المشاعر فينا في بعض اللحظات.

في الوقت الحالي، أشعر أنه يتعين علي مواصلة العمل الجاد في كارينجتون -مركز تدريبات مانشستر يونايتد- مع دعم زملائي في الفريق والاستعداد لأي شيء في المباريات المقبلة.

الاستسلام للضغط ليس خيارا أبدا، هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نكون متحدين، قريبا سنكون معا مرة أخرى.

مانشستر يونايتد رونالدو
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