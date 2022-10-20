رئيس مارسيليا عن ضم رونالدو: نحتاج لمن يلعبون بأسلوب جماعي يخدم الفريق

أوضح بابلو لونجوريا رئيس مارسيليا الفرنسي موقف ناديه من إمكانية ضم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد أولمبيك مارسيليا

وتحدث رئيس مارسيليا لإذاعة "راديو مونت كارلو الفرنسية" قائلا: "كرة القدم واضحة جدا، أنت تكتفي بالوسائل المتاحة لك مع وجود توازن مالي، وعليك أن تفعل كل شيء للحصول على أفضل النتائج وتسعى إلى تحسين الفريق مع الاستقرار المالي".

وأردف "هذا أمر هام في عام 2022، نحن بحاجة لوضع مالي مستدام".

وشدد "نحن بعيدون عن أفكار مثل ضم رونالدو أو النجوم الكبار واللاعبين الفرديين، نحن نركز بشكل أكبر على لاعبي الفريق الذين يقدمون عروض فردية تخدم الفريق".

وأتم رئيس مارسيليا حديثه قائلا: "لدينا مشروع يحتاج فيه الجميع للعمل الجماعي".

وأصبح مصير رونالدو في مانشستر يونايتد مجهولا بعدما قرر مدرب الفريق إريك تين هاج إبعاده عن مواجهة تشيلسي مع تدربه منفردا.

جاء ذلك بعدما رفض رونالدو المشاركة كبديل ضد توتنام أمس الأربعاء وترك الملعب بأكمله أثناء سير المباراة.