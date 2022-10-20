حسمها البدلاء.. فيوتشر يحصد النقاط الثلاث الأولى بفوز أمام حرس الحدود

حصد فيوتشر الثلاث نقاط الأولى بعد الفوز أمام الصاعد حديثا حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس بالإسكندرية.

وفاز فيوتشر بهدفين دون مقابل، سجلهما البديلين عمر السعيد والحاج باري.

التشكيل

بدأ ناصر ماهر في تشكيل فيوتشر الأساسي، ومروان محسن في الهجوم.

وقاد محمود أبو جودة هجوم حرس الحدود.

أحداث المباراة

بدأت أول محاولة حقيقة على المرمى من جانب حرس الحدود في الدقيقة 6 عن طريق وجيه عبد الحكيم بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لكن شتتها الدفاع بنجاح.

وجاءت أول ردة فعل من جانب فيوتشر عند الدقيقة 17 عن طريق عمر كمال تمريرة بينية من ناصر ماهر لكن خروج جيد من حارس مرمى حرس الحدود يمنع الهدف الأول.

واستمر فيوتشر في تهديد مرمى حرس الحدود عند الدقيقة 25 بعد تصويبة من مروان محسن من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر تصدى لها حارس المرمى بثبات.

وتواصلت محاولات فيوتشر عند الدقيقة 33 بعد تصويبة من جوزيف نجويم من يسار منطقة الجزاء لصالح فيوتشر لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وعاد حرس الحدود واستفاق لدقائق عن طريق انفراد تام من زيكو لاعب حرس الحدود في الدقيقة 63 والذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فيوتشر بنجاح.

وجاء التبديل الأول لـ فيوتشر الفارق في المباراة عند الدقيقة 57، إذ دخل عمر السعيد بديلا لـ مروان محسن.

فيما أتى التبديل الثاني الفارق عند الدقيقة 70، إذ دخل الحاج باري بدلا من مصطفى البدري.

ونجح البديل الأول عمر السعيد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 77 بعد رأسية قوية متقنة بعد عرضية من محمود مرعي.

وأضاف البديل الثاني الهدف الآخر عند الدقيقة 89 عن طريق الحاج باري بعد تمريرة من ناصر ماهر.

وتواصلت محاولات فيوتشر لتوسيع الفارق عن طريق عمر السعيد ورأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.