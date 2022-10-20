حسمها البدلاء.. فيوتشر يحصد النقاط الثلاث الأولى بفوز أمام حرس الحدود

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 19:06

كتب : FilGoal

فيوتشر - حرس الحدود

حصد فيوتشر الثلاث نقاط الأولى بعد الفوز أمام الصاعد حديثا حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما على ملعب المكس بالإسكندرية.

وفاز فيوتشر بهدفين دون مقابل، سجلهما البديلين عمر السعيد والحاج باري.

التشكيل

بدأ ناصر ماهر في تشكيل فيوتشر الأساسي، ومروان محسن في الهجوم.

وقاد محمود أبو جودة هجوم حرس الحدود.

أحداث المباراة

بدأت أول محاولة حقيقة على المرمى من جانب حرس الحدود في الدقيقة 6 عن طريق وجيه عبد الحكيم بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لكن شتتها الدفاع بنجاح.

وجاءت أول ردة فعل من جانب فيوتشر عند الدقيقة 17 عن طريق عمر كمال تمريرة بينية من ناصر ماهر لكن خروج جيد من حارس مرمى حرس الحدود يمنع الهدف الأول.

واستمر فيوتشر في تهديد مرمى حرس الحدود عند الدقيقة 25 بعد تصويبة من مروان محسن من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر تصدى لها حارس المرمى بثبات.

وتواصلت محاولات فيوتشر عند الدقيقة 33 بعد تصويبة من جوزيف نجويم من يسار منطقة الجزاء لصالح فيوتشر لكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح لينتهي الشوط الأول كما بدأ.

وعاد حرس الحدود واستفاق لدقائق عن طريق انفراد تام من زيكو لاعب حرس الحدود في الدقيقة 63 والذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى فيوتشر بنجاح.

وجاء التبديل الأول لـ فيوتشر الفارق في المباراة عند الدقيقة 57، إذ دخل عمر السعيد بديلا لـ مروان محسن.

فيما أتى التبديل الثاني الفارق عند الدقيقة 70، إذ دخل الحاج باري بدلا من مصطفى البدري.

ونجح البديل الأول عمر السعيد في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 77 بعد رأسية قوية متقنة بعد عرضية من محمود مرعي.

وأضاف البديل الثاني الهدف الآخر عند الدقيقة 89 عن طريق الحاج باري بعد تمريرة من ناصر ماهر.

وتواصلت محاولات فيوتشر لتوسيع الفارق عن طريق عمر السعيد ورأسية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

حرس الحدود فيوتشر الدوري المصري
نرشح لكم
استراحة الدوري المصري - الداخلية (0) - (0) طلائع الجيش.. نهاية الشوط الأول أحمد دياب يكشف لـ في الجول كيفية اختيار لاعب المباراة في الدوري المصري النقطة الأولى.. غزل المحلة والمقاولون العرب يتعادلان بـ كرتين ثابتتين انتهت الدوري المصري - فيوتشر (2) (0) حرس الحدود التشكيل – أبو جودة يقود هجوم حرس الحدود.. وناصر ماهر أساسي في فيوتشر انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1) - (1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق التشكيل - لويس إدوارد أساسي مع المقاولون.. وعبده يحيى يقود هجوم غزل المحلة مران الأهلي – بيرسي تاو يشارك في ودية أمام فريق الشباب
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - مدافعان على مقاعد البدلاء.. ألونسو وألبا معا لمواجهة فياريال 3 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - حارس مرمى الأهلي يكشف السبب وراء الإنجاز التاريخي بالفوز أمام بنفيكا 11 دقيقة | كرة يد
كرة يد – ماجديبورج ينتصر على الخليج ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في سوبر جلوب 11 دقيقة | كرة يد
كرة يد – أحمد عادل: لدينا دوافع كبيرة لينافس الأهلى على لقب سوبر جلوب 22 دقيقة | كرة يد
كأس العالم – ثنائية "زا سا" التي تسببت في صناعة مجد تشيلي بعد 17 عاما 39 دقيقة | قطر 2022
حسمها البدلاء.. فيوتشر يحصد النقاط الثلاث الأولى بفوز أمام حرس الحدود 43 دقيقة | الكرة المصرية
الإجراء الأول.. استبعاد رونالدو من قائمة مباراة تشيلسي 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - الأول في التاريخ.. الأهلي يكسر تفوق الأوروبيين على الأفارقة في "سوبر جلوب" ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي