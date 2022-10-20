الإجراء الأول.. استبعاد رونالدو من قائمة مباراة تشيلسي

أعلن مانشستر يونايتد استبعاد كريستيانو رونالدو من مباراة الفريق القادمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وذلك في أعقاب أحداث مباراة توتنام.

وقال النادي الإنجليزي في بيان مقتضب:

"كريستيانو رونالدو لن يكون مع فريق مانشستر يونايتد في مباراة السبت ضد تشيلسي. بقية القائمة تركز على التحضير لهذه المباراة".

وغادر رونالدو أرض ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة توتنام، التي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد، ولم تشهد مشاركة النجم البرتغالي.

وبحسب الصحفي صامويل لوكهرست، فإن الإجراء التأديبي أتى دعما صريحا من الإدارة للمدرب إريك تين هاج على حساب اللاعب.

وكشف لوكهرست أيضا عن حديث دار بين تين هاج ورونالدو في الكارينجتون اليوم، حيث يصر النادي من جانبه على بقاء رونالدو كلاعب مهم.

وتقود كل الطرق الحالية إلى مسار واحد هو الأفضل للجميع: عمل الوكيل البرتغالي جورجي مينديش على إيجاد مخرج لمواطنه في يناير.

ماذا حدث؟

بدأ كل شيء في الصيف، حين تأخر رونالدو عن حضور الفترة التحضيرية، وسط أنباء تؤكد رغبته في الرحيل وبحثه عن فريق جديد.

وبعد انضمامه متأخرا إلى التحضيرات، لم يجد البرتغالي مكانه الأساسي محجوزا، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.

على الناحية الأخرى بدأ رونالدو جميع مباريات يونايتد الأربع في الدوري الأوروبي، وفي جميع المسابقات سجل هدفين وصنع هدفا.

واقعة ترك الملعب ليست الأولى من جانب النجم البالغ من العمر 37 عاما هذا الموسم، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

هذه المرة التقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج صوب غرفة خلع الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنام والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فإن البرتغالي المخضرم قد غادر ملعب أولد ترافورد بأكمله، ولكن ذلك لم يمنع لاعبي يونايتد من الاحتفال في غرفة خلع الملابس.

وقال تين هاج عن ذلك: "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

وأوضح "سوف أتعامل مع ذلك غدا وليس اليوم. نحن نحتفل الآن بهذا الانتصار".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن عدم اكتفاء رونالدو بمغادرة الملعب فقط، إذ رفض المشاركة كبديل في الدقائق الأخيرة، وهذا كان سبب المغادرة.

واستعاد مانشستر يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.