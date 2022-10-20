انتهت الدوري الأوروبي - أرسنال (1) - (0) آيندهوفن.. الجانرز إلى ثمن النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أرسنال وآيندهوفن في دور مجموعات الدوري الأوروبي.

ويستضيف أرسنال نظيره آيندهوفن في الجولة المؤجلة من دور مجموعات المسابقة على خلفية وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

ويعتلي أرسنال صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط وحال الفوز اليوم سيتأهل رسميا إلى دور الـ16 من البطولة.

فيما يأتي آيندهوفن في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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نهاية اللقاء

ق 76: دخول جابرييل مارتنيلي بدلا من جابرييل جيسوس ونزول بن وايت بديلا من تومياسو.

ق 71: الهدف الأول لـ أرسنال عن طريق جرانيت تشاكا بعد عرضية رائعة من تومياسو.

ق 59: ساكا يهدر فرصة الهدف الأول بعد انفراد لكن الحارس يخرج ويتصدى لتذهب بعد ذلك إلى جيسوس ويضيعها.

ق 51: محاولة جديدة من جابرييل جيسوس بعد تمريرة من ساكا لكن يتصدى لها الحارس بنجاح.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 20: كاد جابرييل جيسوس أن يسجل الهدف الأول لكن تسديدته تمر بجانب القائم الأيسر.

ق 10: الفرصة الأولى لـ أرسنال عن طريق تسديدة من جانب كيران تيرني بعد عرضية من إيدي نيكيتاه لكنها اعتلت العارضة.

بداية اللقاء