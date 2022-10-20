كرة يد – إبراهيم المصري: جماهير الأهلي سبب الفوز على بنفيكا
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 18:42
كتب : FilGoal
أرجع إبراهيم المصري لاعب الأهلي لكرة اليد سبب تفوق فريقه على بنفيكا إلى جماهير ناديه التي تواجدت في المدرجات ودعمت الفريق بكل قوة.
وفاز الأهلي على بنفيكا 29-28 وتأهل لنصف نهائي سوبر جلوب بفضل تصدي رائع لعبد الرحمن طه حارسه لكرة مسددة في الثانية الأخيرة من اللقاء.
وتحدث إبراهيم المصري لموقع الأهلي الرسمي قائلا: "استحققنا الفوز على بنفيكا".
وأكمل "جمهور الأهلي الذي تواجد في المدرجات كان له مفعول السحر في تحفيز اللاعبين والعودة للتقدم في النتيجة رغم صعوبة المباراة".
ويستعد الأهلي الآن للقاء الفائز من ماجديبورج الألماني أو الخليج السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.
وتقام المباراة يوم السبت المقبل في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
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