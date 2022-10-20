ديلي ميل: لم يترك الملعب فقط.. رونالدو رفض المشاركة بديلا ضد توتنام

مزيد من النيران صبتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية على أزمة كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ومغادرته لأرض الملعب في مباراة الفريق الأخيرة ضد توتنام هوتسبر.

جاء ذلك حيث قال الصحفي كريس ويلر إن الأزمة لم تكن في مغادرة رونالدو احتجاجا على عدم مشاركته، بل إن رونالدو رفض المشاركة بديلا.

وكان إريك تين هاج المدير الفني لـ يونايتد قد أجرى 3 تغييرات في المباراة فقط من 5 في المباراة، حين شوهد صاروخ ماديرا يغادر الملعب فجأة.

ماذا حدث؟

بدأ كل شيء في الصيف، حين تأخر رونالدو عن حضور الفترة التحضيرية، وسط أنباء تؤكد رغبته في الرحيل وبحثه عن فريق جديد.

وبعد انضمامه متأخرا إلى التحضيرات، لم يجد البرتغالي مكانه الأساسي محجوزا، وحتى الآن لعب 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ولكن بينهم مشاركتين أساسيتين فقط، ليراكم 340 دقيقة لعب حتى الآن.

على الناحية الأخرى بدأ رونالدو جميع مباريات يونايتد الأربع في الدوري الأوروبي، وفي جميع المسابقات سجل هدفين وصنع هدفا.

واقعة ترك الملعب ليست الأولى من جانب النجم البالغ من العمر 37 عاما هذا الموسم، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

هذه المرة التقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج صوب غرفة خلع الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة أمام توتنام والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فإن البرتغالي المخضرم قد غادر ملعب أولد ترافورد بأكمله، ولكن ذلك لم يمنع لاعبي يونايتد من الاحتفال في غرفة خلع الملابس.

وقال تين هاج عن ذلك: "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

وأوضح "سوف أتعامل مع ذلك غدا وليس اليوم. نحن نحتفل الآن بهذا الانتصار".

واستعاد مانشستر يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.