أليسون: لن أفصح عن أسرار تصدياتي لركلات الجزاء

رفض أليسون بيكر حارس ليفربول الكشف عن أسرار تميزه في التصدي لركلات الجزاء، بعدما أسهم في تحقيق فريقه لـ3 نقاط بالتصدي لركلة جزاء أمام وست هام يونايتد.

ليفربول انتصر 1-0 على وست هام مساء الأربعاء بهدف داروين نونيز الذي سجله قبل أن يتصدى البرازيلي لركلة جزاء سددها جارود بوين مع نهاية الشوط الأول.

وقال أليسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنقاذ ركلة جزاء بعد صناعة هدف لمحمد صلاح في اللقاء الماضي ليس أمرا سيئا على الإطلاق".

وتابع "كيف تصديت لركلة الجزاء؟ لن أقول الكثير عن ذلك، لن أفصح عن أسراري، لكنني أعتقد أنه كان تصديا جيدا".

وأردف "يدرس الجميع بعضهم البعض، يدرس المهاجمون حراس المرمى، ويدرس حراس المرمى المهاجمين أو منفذي ركلات الجزاء".

وأضاف "أنا سعيد حقًا بالانتصارات الأخيرة لأننا نعمل بجد كل يوم للمجيء إلى أنفيلد وتقديم تلك العروض. في بعض الأحيان لا تسير الرياح كما نشتهي كما نريد، لكنني أعتقد أننا نجحنا في المباريات القليلة الماضية".

وشدد حارس روما السابق "علينا أن نؤمن بأنفسنا، ويجب أن ندرك أننا لم نبدأ الموسم بشكل جيد ونعلم مدى أهمية النقاط التي خسرناها".

الفوز على المطارق قاد ليفربول للمركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر.

وأردف "أعتقد أننا لسنا بحاجة للحديث الآن عما إذا كانت لدينا فرصة للفوز باللقب. لكن علينا فقط أن نواصل التركيز على المباراة التالية، على التحدي التالي، وبعد ذلك سنرى إلى أي مدى يمكننا الذهاب".

ويستعد ليفربول لملاقاة نوتنجهام فورست يوم السبت ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

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