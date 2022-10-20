تين هاج: يونايتد كان بحاجة للاعب مثل كاسيميرو

أسهب إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في الإشادة بلاعبه كاسيميرو بعد تألقه في المباريات الأخيرة.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "نرى كاسيميرو يتطور ويثبت سبب تعاقدنا معه".

وأضاف "إنه يتطور من مباراة إلى أخرى، ونعلم جميعا مدى أهمية لاعب مثله بالنسبة للفريق، فهو لاعب رائع وما يقدمه من أداء يُظهر لماذا كان يونايتد بحاجة إلى لاعب مثله".

اللاعب البالغ من العمر 30 عاما انضم إلى يونايتد قادما من ريال مدريد في الصيف.

وأكمل المدرب الهولندي "لقد أظهر كاسيميرو خلال المباريات القليلة الماضية، ما يمكن أن يفعله من أجل الفريق".

واستعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.

ثنائية فوز مانشستر يونايتد سجلها كل من فريد وبرنو فيرنانديز.