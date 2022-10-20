كلوب: قد ألعب بـ صلاح ونونيز في قلب الهجوم يوما ما

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 16:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

يدرس يورجن كلوب مدرب ليفربول تغيير خطته في بعض الأحيان والتي تعتمد على مهاجم وحيد أمام الأجنحة، موضحا أنه قد يدفع بمحمد صلاح وداروين نونيز في قلب الهجوم يوما ما.

وانتقل صلاح للعب كمهاجم صريح عقب خروج نونيز من لقاء وست هام يونايتد في مباراة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي التي انتهت بهدف مهاجم منتخب أوروجواي.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها جريدة ليفربول إيكو: "هناك فرصة للعب بصلاح ونونيز في قلب الهجوم، سيكون هجوما سريعا للغاية".

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وأضاف "نحن بحاجة لوصول الكرة إليهما بطريقة ما. مازلنا نطور هذا الأسلوب من اللعب، وعلينا اكتشاف نوعية المباريات التي يمكننا فيها فعل ذلك".

وواصل "يمكن لصلاح أن يلعب كصانع ألعاب، لأنه يتواجد كثيرا في قلب الملعب رغم أنه يبدأ اللقاء على الجانب الأيمن وذلك حين يحاول إنهاء الهجمات".

وأكمل "لم يكن صلاح محظوظا في عدة كرات أمام وست هام، لكن أدواره الهجومية والدفاعية لم تختلف كثيرا عن باقي المباريات".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف هذا الموسم بلغ 9 أهداف، مقابل 5 أهداف سجلها مهاجم بنفيكا السابق.

وبدأ أبو مكة موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 268 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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