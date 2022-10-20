برونو يعلق على مستواه المميز أمام توتنام

أوضح برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد أنه مستعد للتضحية من أجل خروج زملائه بأفضل شكل ممكن.

برونو سجل هدفا في فوز يونايتد على توتنام 2-0 ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أحب كلمات الثناء مثل أن أكون العامل الرئيسي للفوز ما يشبهها من كلمات".

وأضاف البرتغالي "في بعض الأحيان على أرض الملعب تجد المهاجم أمامك يركض نحو مرمى الخصم فتلعب له كرة دقيقة، وهي أحد صفاتي، لكن يجب أن أعمل بجد".

وأكمل "أحتاج في بعض الأوقات إلى القيام بأشياء مختلفة لطبيعة مركزي في الملعب، وأرغب دائما في التضحية بنفسي للوصول لأفضل النتائج من زملائي في الفريق".

وسجل برونو 26 هدفا وصنع 19 في الدوري الإنجليزي في أول موسم ونصف بعد انضمامه في يناير 2020 من سبورتنج لشبونة.

ويستعد يونايتد لملاقاة تشيلسي يوم السبت في ستامفورد بريدج، في ظل تقدم الزرق بنقطة واحدة فقط على الشياطين الحمر في المركز الرابع.

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