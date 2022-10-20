جوندوجان: هالاند يمكنه التتويج الكرة الذهبية في المستقبل

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

يؤمن إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي بأن زميله إيرلينج هالاند سيفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في المستقبل.

وتواجد هالاند في المركز العاشر في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2022، فيما حل زميله كيفن دي بروين في المركز الثالث، وتوج كريم بنزيمة نجم ريال مدريد بالجائزة.

وقال جوندوجان في تصريحات نشرها موقع ناديه: "يمكن للجميع رؤية جودة هالاند، وهناك الكثير من الجودة التي يضيفها إلى فريقنا وإلى كرة القدم بشكل عام".

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وأضاف الألماني "هالاند مميز في طريقة تعامله مع الأمور المهمة ومساهمته في المباريات والتدريبات وغرف الملابس".

وتابع "فوق كل هذا هو متواضع، يعرف أن عليه العمل بقوة من أجل الوصول إلى المكان الذي وصل إليه الآن، وأيضًا للوصول لمستويات أفضل".

النرويجي الشاب تعملق في بداية مشواره مع سيتي، إذ سجل 20 هدفا في 14 مباراة فقط مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وواصل "أنا أثق بأنه سيتطور أكثر وأكثر، ليس فقط هذا الموسم، ولكن في السنوات القليلة القادمة، وهذا ما سيجعله لاعبا مدهشا".

وأتم "هو بالفعل لاعب رائع، ولكنه سيتحسن، وأعتقد أن هذا سيزيد من فرصه في الفوز بالكرة الذهبية".

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مانشستر سيتي لم يذق طعم الهزيمة هذا الموسم، قبل أن يسقط أمام ليفربول يوم الأحد الماضي في قمة الدوري الإنجليزي بهدف محمد صلاح.

يذكر أن المهاجم النرويجي حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس.

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات خلال أغسطس.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي.

إرلينج سجل 15 هدفا في الدوري هذا الموسم، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

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