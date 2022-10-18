تقرير قطري: محمد صلاح ومحرز سيحللان كأس العالم 2022 عبر بي إن سبورتس

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

سينضم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر إلى شبكة محللي قنوات بي إن سبورتس وفقا لشبكة استاد الدوحة القطرية.

رياض محرز

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وفقا لاستاد الدوحة فإن انضمام صلاح لبي إن سبورتس سيكون من أجل تحليل كأس العالم 2022.

رياض محرز أيضا سيكون ضمن طاقم تحليل البطولة وفقا للشبكة.

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وينطلق كأس العالم يوم 20 نوفمبر المقبل بمواجهة قطر والإكوادور وستقام المباراة النهائية يوم 18 سبتمبر.

ولم يتأهل أي من مصر أو الجزائر لذلك فإن اللاعبان سيكونان متاحان لتحليل البطولة خصوصا في ظل توقف جميع الدوريات الأوروبية من أجل إقامة البطولة.

وكان منتخب مصر قد خسر بطاقة التأهل لكأس العالم بعد الهزيمة من السنغال بركلات الترجيح في المرحلة النهائية من التصفيات.

كما فشل منتخب الجزائر في الوصول للبطولة بعد الهزيمة أمام الكاميرون.

محمد صلاح رياض محرز كأس العالم 2022 بي إن سبورتس
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