تقرير: كأس العالم يفصل مانشستر يونايتد عن التجديد لـ دالوت

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 14:11

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت - مانشستر يونايتد

ينتظر مانشستر يونايتد نهاية منافسات كأس العالم 2022 من اجل تجديد عقد الدولي البرتغالي ديوجو دالوت.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وبحسب موقع "سبورتس مولي" الإنجليزي فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضا لتجديد عقد دالوت بعد كأس العالم.

أخبار متعلقة:
نجم البرازيل قد يغيب عن كأس العالم فيرناندو هييرو يتولى منصب المدير الرياضي لـ شيفاز المكسيكي المصري يكشف تفاصيل إصابة حسن علي مايكل أوين: صلاح أحد أكثر هدافي الدوري الإنجليزي ثباتا

وأوضح التقرير أن يونايتد سيحاول إقناع دالوت بتجديد عقده لسنوات طويلة وفي حال فشل سيلجأ لخيار التمديد لموسم جديد.

ويملك يونايتد بندا في عقد دالوت بأحقية تمديده حتى نهاية الموسم المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن دالوت يحظى باهتمام شديد من برشلونة ويوفنتوس في انتظار موقفه مع يونايتد.

فيما أوضحت صحيفة "سبورت" في وقت سابق أن مانشستر يونايتد حدد 25 مليون يورو للموافقة على انتقال دالوت لصفوف برشلونة.

وأشارت إلى أن دالوت كان قريبا من الرحيل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع سيرجينيو ديست لكن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تمسك باللاعب البرتغالي.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2018 قادما من بورتو مقابل 22 مليون يورو.

مانشتسر يونايتد ديوجو دالوت
نرشح لكم
للشهر الثالث على التوالي.. جمال موسيالا أفضل لاعبي بايرن في سبتمبر صلاح ينافس بنزيمة وميسي على جائزة الأفضل في العالم من جلوب سوكر لاجازيتا ديلو سبورت: إنتر يضع مخطط بقاء لوكاكو كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتفادي المفاجآت بعد موسمين.. وتأهل دورتموند تين هاج يعلق على مغادرة رونالدو قبل نهاية مواجهة توتنام في مباراة الأهداف الملغية.. ريال مدريد يفوز على إلتشي بثلاثية انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (3) - (0) إلتشي.. 3 نقاط ثمينة إل باييس: مبابي يشترط رحيل نيمار للاستمرار مع باريس سان جيرمان
أخر الأخبار
للشهر الثالث على التوالي.. جمال موسيالا أفضل لاعبي بايرن في سبتمبر 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: اعتقال 40 مشجعا في مباراة الرجاء وحسنية أغادير 31 دقيقة | الوطن العربي
برونو يعلق على مستواه المميز أمام توتنام 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس العالم كرة يد - الأهلي (8)-(10) بنفيكا.. رمية جزائية مهدرة 36 دقيقة | كرة يد
تيباس يهدد إيقاف مباريات الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا بسبب قانون الرياضة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
جوندوجان: هالاند يمكنه التتويج الكرة الذهبية في المستقبل ساعة | الدوري الإنجليزي
بقيادة باتيستوتا وكاكا.. بي إن تعلن شبكة محللي كأس العالم 2022 ساعة | قطر 2022
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) - (0) غزل المحلة.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي