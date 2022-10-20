تقرير: كأس العالم يفصل مانشستر يونايتد عن التجديد لـ دالوت

ينتظر مانشستر يونايتد نهاية منافسات كأس العالم 2022 من اجل تجديد عقد الدولي البرتغالي ديوجو دالوت.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

وبحسب موقع "سبورتس مولي" الإنجليزي فإن مانشستر يونايتد يجهز عرضا لتجديد عقد دالوت بعد كأس العالم.

وأوضح التقرير أن يونايتد سيحاول إقناع دالوت بتجديد عقده لسنوات طويلة وفي حال فشل سيلجأ لخيار التمديد لموسم جديد.

ويملك يونايتد بندا في عقد دالوت بأحقية تمديده حتى نهاية الموسم المقبل.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن دالوت يحظى باهتمام شديد من برشلونة ويوفنتوس في انتظار موقفه مع يونايتد.

فيما أوضحت صحيفة "سبورت" في وقت سابق أن مانشستر يونايتد حدد 25 مليون يورو للموافقة على انتقال دالوت لصفوف برشلونة.

وأشارت إلى أن دالوت كان قريبا من الرحيل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع سيرجينيو ديست لكن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تمسك باللاعب البرتغالي.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2018 قادما من بورتو مقابل 22 مليون يورو.