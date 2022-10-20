كرة يد - الخطيب يحضر مباراة الأهلي وبنفيكا في سوبر جلوب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 14:04

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

يلبي محمود الخطيب، رئيس النادي، الدعوة التي تلقاها من الاتحاد الدولي لكرة اليد، الشهر الماضي؛ لحضور جانب من مباريات بطولة العالم للأندية.

وتستضيف السعودية على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الدمام فعاليات بطولة سوبر جلوب.

ومن المنتظر أن يحضر الخطيب المباراة التي تقام في الرابعة عصرا بين فريق الأهلي وبنفيكا البرتغالي، ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة، حسبما أعلن موقع النادي الرسمي.

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ويتواجد رئيس الأهلي حاليا بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

يذكر الخطيب سوف يتجه إلى العاصمة الفرنسية باريس مطلع الشهر القادم لاستكمال المرحلة الثانية من الفحوصات والتحاليل الطبية التي بدأها قبل ثلاثة أسابيع.

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تفوق رجال الأهلي لكرة اليد، فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30 في افتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية (سوبر جلوب) قبل مواجهة بنفيكا.

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