كرة يد - الأهلي يحدد موعد المؤتمر الصحفي لتقديم ديفيد ديفيز

يعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم مدربه الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد.

ويقام المؤتمر الصحفي في الواحدة ظهر السبت المقبل الموافق 22 أكتوبر الجاري في مقر النادي بالجزيرة.

ويبدأ ديفيز رفقة فينيو لوسرت مساعده، المهمة عقب نهاية مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) التي تقام حاليا في المملكة العربية السعودية وتنتهي يوم 24 أكتوبر الجاري.

ويملك ديفيد ديفيز مسيرة مميزة كلاعب، في عالم كرة اليد، حيث توج ببطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، إلى جانب حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة 2005.

وخلال مسيرته التدريبية عمل ديفيز في أندية ومنتخبات عديدة، وسبق له قيادة نادي فردار ومنتخب روسيا، ومنتخب مصر ونادي فيزبريم المجري.

وحقق المدير الفني الإسباني العديد من الإنجازات، أبرزها حصوله على لقب أحسن مدرب في دوري أبطال أوروبا 2020، والتتويج ببطولتي الدوري والكأس في مقدونيا 2022، إلى جانب الفوز بلقب كأس المجر.

أما المدرب المساعد فينيو لوسيرت، فقد كان حارس مرمى وشارك في أكثر من 200 مباراة مع منتخب كرواتيا، وفاز معه بالميدالية الذهبية للألعاب الأولمبية مرتين في عامي 1996 و2004، كما اختير أفضل لاعب في كرواتيا عام 1997.

وينتظر فريق يد الأهلي مواجهة حاسمة مع بنفيكا البرتغالي في دور المجموعات لسوبر جلوب، إذ سيتأهل الفائز للمربع الذهبي.