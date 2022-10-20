مران الأهلي – بيرسي تاو يشارك في ودية أمام فريق الشباب

خاض فريق الأهلي مباراة ودية صباح اليوم الخميس على ملعب التتش أمام فريق الشباب، من أجل تجهيز كافة اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وشارك في ودية اليوم اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في مباراة الفريق أمس مع الإسماعيلي ‏وفريق الشباب بالنادي مدعوما ببعض اللاعبين الكبار.

وشهدت المباراة مشاركة بيرسي تاو.

وخضع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لفحص طبي قبل انطلاق المباراة تحت إشراف أحمد أبو عبلة رئيس ‏الجهاز الطبي بالنادي للاطمئنان على حالته والتأكد بشكل تام من جاهزيته بعد تعافيه من ‏الإصابة ومشاركته في تدريبات الفريق الجماعية خلال الفترة الماضية.

وقبل انطلاق المباراة عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين للحديث في ‏الجوانب الفنية والخططية.‏

وخاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، تدريبات منفردة ‏تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل مشاركتهم في المباراة الودية.‏

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأجرى لاعبو الأهلي المشاركين في لقاء أمس، تدريبات استشفائية ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين في المباراة ‏التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض ‏مباراة أسوان ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل.‏