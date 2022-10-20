مايكل أوين: صلاح أحد أكثر هدافي الدوري الإنجليزي ثباتا

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول أمام مانشستر سيتي

يؤمن مايكل أوين مهاجم إنجلترا السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول هو أحد أكثر الهدافين ثباتا في الدوري الإنجليزي.

واستعاد صلاج جزءا من بريقه في المباريات الأخيرة، إذ سجل ثلاثية تاريخية أمام جلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا وهدف الفوز على مانشستر سيتي.

وقال أوين في تصريحات نشرتها جريدة ميرور: "أعتقد أنه إذا سألت أي شخص، أي مشجع لليفربول، للتنبؤ بمن سيكون هداف الفريق بحلول نهاية الموسم. سأكون مندهشا للغاية إذا قال الكثيرون أي شخص آخر غير صلاح".

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وأضاف "صلاح مصدر ثابت للأهداف، لقد كان كذلك منذ بضع سنوات. ربما تفاجأت عندما انفجر في موسمه الأول وسجل كل هذه الأهداف".

وأردف مهاجم ليفربول السابق "أعتقد أن التشكيك في قدراته وأنه لاعب الموسم الواحد أمر قد انتهى منذ فترة طويلة".

وواصل "إنه أحد أكثر الهدافين ثباتا في الدوري الإنجليزي، لقد أثبت صلاح حضوره والعقلية الرائعة التي يتمتع بها".

وأكمل "في مباراة الأحد ضد مانشستر سيتي لن تجد أي لاعب يهدر فرصة كبيرة ثم يتجاهل الأمر وينهي الفرصة التالية في الشباك بشكل جميل".

وأتم أوين "لا يزال محمد صلاح هو الشخص الوحيد الذي يتبادر لذهني حين أفكر أن ليفربول بحاجة إلى هدف".

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف هذا الموسم بلغ 9 أهداف.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 268 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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