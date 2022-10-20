كلوب: الفوز بنتيجة 1-0 فقط لمباراتين متتاليتين؟ إنها نتيجة رائعة

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الفوز بنتيجة 1-0 لمباراتين متتاليتين نتيجة رائعة.

قاد هدف داروين نونيز الأول في أنفيلد فريقه ليفربول للفوز على وست هام بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها المباراة الثانية على التوالي التي نفوز فيها بنتيجة 1-0 فقط، هذا أمر جيد للغاية".

وأضاف "إنها نتيجة رائعة. أعرف أن الناس يكرهون عندما أقول ذلك لكنها نتيجة صعبة في مباراة كرة القدم حقا".

يوم الأحد انتصر ليفربول على مانشستر سيتي بهدف محمد صلاح.

وتابع المدرب الألماني "حققنا 3 نقاط جديدة وارتفع مركزنا في الجدول وهذا شعور رائع".

الفوز قاد ليفربول للمركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال.

وأكمل "بشكل عام لم نلعب جيدا بما يكفي للسيطرة على المباراة. وإذا لم تتحكم في الأمر، فستجد وست هام يهدد مرماك".

وواصل "أعتقد أننا نستحق الـ3 نقاط. إنها فترة صعبة للغاية ومهمة للغاية لجميع الفرق، لذا عليك تحقيق النتائج الإيجابية، والآن في غضون ثلاثة أيام، تنتظر المعركة التالية. هذا هو الوضع وفي الوقت الحالي، كل شيء على ما يرام".

ويستعد ليفربول لملاقاة نوتنجهام فورست يوم السبت ضمن الجولة 13 من المسابقة.

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