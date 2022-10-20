كلوب: الفوز بنتيجة 1-0 فقط لمباراتين متتاليتين؟ إنها نتيجة رائعة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الفوز بنتيجة 1-0 لمباراتين متتاليتين نتيجة رائعة.

قاد هدف داروين نونيز الأول في أنفيلد فريقه ليفربول للفوز على وست هام بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "إنها المباراة الثانية على التوالي التي نفوز فيها بنتيجة 1-0 فقط، هذا أمر جيد للغاية".

أخبار متعلقة:
ذا أثليتك: ليس دكة البدلاء فقط.. رونالدو غادر أولد ترافورد قبل نهاية مواجهة توتنام صلاح ينافس بنزيمة وميسي على جائزة الأفضل في العالم من جلوب سوكر تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية هدف نونيز الأول في أنفيلد يقود ليفربول للفوز على وست هام

وأضاف "إنها نتيجة رائعة. أعرف أن الناس يكرهون عندما أقول ذلك لكنها نتيجة صعبة في مباراة كرة القدم حقا".

يوم الأحد انتصر ليفربول على مانشستر سيتي بهدف محمد صلاح.

وتابع المدرب الألماني "حققنا 3 نقاط جديدة وارتفع مركزنا في الجدول وهذا شعور رائع".

الفوز قاد ليفربول للمركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال.

وأكمل "بشكل عام لم نلعب جيدا بما يكفي للسيطرة على المباراة. وإذا لم تتحكم في الأمر، فستجد وست هام يهدد مرماك".

وواصل "أعتقد أننا نستحق الـ3 نقاط. إنها فترة صعبة للغاية ومهمة للغاية لجميع الفرق، لذا عليك تحقيق النتائج الإيجابية، والآن في غضون ثلاثة أيام، تنتظر المعركة التالية. هذا هو الوضع وفي الوقت الحالي، كل شيء على ما يرام".

ويستعد ليفربول لملاقاة نوتنجهام فورست يوم السبت ضمن الجولة 13 من المسابقة.

يورجن كلوب ليفربول محمد صلاح داروين نونيز وست هام
نرشح لكم
أليسون: لن أفصح عن أسرار تصدياتي لركلات الجزاء تين هاج: يونايتد كان بحاجة للاعب مثل كاسيميرو كلوب: قد ألعب بـ صلاح ونونيز في قلب الهجوم يوما ما برونو يعلق على مستواه المميز أمام توتنام جوندوجان: هالاند يمكنه التتويج الكرة الذهبية في المستقبل تقرير: كأس العالم يفصل مانشستر يونايتد عن التجديد لـ دالوت مايكل أوين: صلاح أحد أكثر هدافي الدوري الإنجليزي ثباتا ذا أثليتك: ليس دكة البدلاء فقط.. رونالدو غادر أولد ترافورد قبل نهاية مواجهة توتنام
أخر الأخبار
أليسون: لن أفصح عن أسرار تصدياتي لركلات الجزاء 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي سوبر جلوب والقنوات الناقلة 15 دقيقة | كرة يد
كرة يد - نسر الأهلي يحلق أعلى من بنفيكا.. الأحمر في المربع الذهبي لـ سوبر جلوب 35 دقيقة | كرة يد
النقطة الأولى.. غزل المحلة والمقاولون العرب يتعادلان بـ كرتين ثابتتين 55 دقيقة | الكرة المصرية
تين هاج: يونايتد كان بحاجة للاعب مثل كاسيميرو ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0) (0) حرس الحدود.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
كلوب: قد ألعب بـ صلاح ونونيز في قلب الهجوم يوما ما ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل – أبو جودة يقود هجوم حرس الحدود.. وناصر ماهر أساسي في فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي