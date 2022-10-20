ذا أثليتك: ليس دكة البدلاء فقط.. رونالدو غادر أولد ترافورد قبل نهاية مواجهة توتنام

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

لم يغادر كريستيانو رونالدو مقاعد بدلاء ملعب أولد ترافورد قبل نهاية لقاء توتنام في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي بل الملعب بأكمله.

والتقطت الكاميرات النجم البرتغالي وهو يخرج قبل دقائق من نهاية المباراة صوب غرفة خلع الملابس والنتيجة تشير لتقدم الشياطين الحمر بنتيجة 2-0.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن رحيل البرتغالي المخضرم لم يمنع لاعبي يونايتد من الاحتفال في غرفة خلع الملابس.

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وكان إريك تين هاج المدير الفني لـ يونايتد قد أجرى 3 تغييرات في المباراة فقط من 5 في المباراة.

Cristiano Ronaldo, Manchester United

وقال الهولندي عقب المباراة: "سوف أتعامل مع ذلك غدا وليس اليوم. نحن نحتفل الآن بهذا الانتصار".

تصرف رونالدو لم يكن الأول من نوعه، إذ شوهد يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية أمام رايو فايكانو في شهر أغسطس الماضي.

وقال تين هاج في تصريحات سابقة لقناة "Viaplay": "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

وعن الفوز على توتنام أوضح "اتفق إنها المباراة الأفضل لنا هذد الموسم من البداية حتى النهاية سيرنا اللقاء بشكل جيد".

واستعاد مانشستر يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.

ثنائية فوز مانشستر يونايتد سجلها كل من فريد وبرنو فيرنانديز.

ونجح مانشستر يونايتد في استعادة الانتصارات بعدما تعادل سلبيا في المباراة الماضية أمام نيوكاسل سلبيا.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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