تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل بشباك وست هام يونايتد لكنه هدد مرماهم كثيرا، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كأساسي في مباراة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 1-0.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول، كان الحارس أليسون بيكر الذي تصدى لركلة جزاء، فوصل متوسط تقييمه لـ8.4 درجة من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد توقف عند 9 أهداف.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 268 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 164 هدفا وأرسل 67 تمريرة حاسمة.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.