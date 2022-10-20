قائمة فيوتشر - الثنائي المحترف يدعم علي ماهر أمام حرس الحدود

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 10:48

كتب : FilGoal

بيان فيوتشر

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر قائمة الفريق التي ستواجه حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة، وأبرزها الثنائي المحترف توندي بيلو وحاجي باري.

ويغيب محمود رزق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكونفدرالية الإفريقية ضد كالون السيراليوني.

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وأعلن أحمد أيوب قائمة حرس الحدود للقاء المرتقب. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمود حمدي.

الدفاع: سعد سمير – علي الفيل – محمود مرعي – جوزيف جوناثان – طارق طه – عمر كمال عبد الواحد – هشام حافظ.

الوسط: مهند لاشين – كريم نيدفيد – محمد رضا "بوبو" – بابا توندي بيلو – ناصر ماهر – مصطفى البدري– علي زعزع.

الهجوم: أيمن الصفاقسي – عبد الكبير الوادي – مروان محسن – عمر السعيد – حاجي باري.

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎CUTURE CO قائبةالمباراة محمود جنش محمود حمدي سعد سمير محمود مرعي علي الفيل جوزيف جوناثان طارق طه عمر کمال هشام حافظ کریم نيدفيد مهند لاشين محمد رضا بوبو بابا توندي بيلو ناصر ماهر مصطفي البدري علي زعزع ايمن الصفاقسي عبدالكبير الوادي مروان محسن عمر السعيد حاجي باري‎'‎‎

وتبدأ المباراة بين الفريقين في الخامسة من مساء اليوم الخميس.

وأنهى فيوتشر الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول الدوري في موسمه الأول وسط الكبار.

ويعود حرس الحدود بعد غياب موسمين عن الدوري المصري.

قائمة فيوتشر فيوتشر في الدوري الدوري المصري حرس الحدود
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