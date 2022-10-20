قائمة فيوتشر - الثنائي المحترف يدعم علي ماهر أمام حرس الحدود

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر قائمة الفريق التي ستواجه حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة، وأبرزها الثنائي المحترف توندي بيلو وحاجي باري.

ويغيب محمود رزق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكونفدرالية الإفريقية ضد كالون السيراليوني.

وأعلن أحمد أيوب قائمة حرس الحدود للقاء المرتقب. (طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمود حمدي.

الدفاع: سعد سمير – علي الفيل – محمود مرعي – جوزيف جوناثان – طارق طه – عمر كمال عبد الواحد – هشام حافظ.

الوسط: مهند لاشين – كريم نيدفيد – محمد رضا "بوبو" – بابا توندي بيلو – ناصر ماهر – مصطفى البدري– علي زعزع.

الهجوم: أيمن الصفاقسي – عبد الكبير الوادي – مروان محسن – عمر السعيد – حاجي باري.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في الخامسة من مساء اليوم الخميس.

وأنهى فيوتشر الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول الدوري في موسمه الأول وسط الكبار.

ويعود حرس الحدود بعد غياب موسمين عن الدوري المصري.