داوودا وشديد قناوي على رأس قائمة حرس الحدود لمواجهة فيوتشر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:38

كتب : رضا السنباطي

أحمد شديد قناوي في تدريبات المصري

أعلن أحمد أيوب المدير الفني لنادي حرس الحدود قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر.

ويلعب فيوتشر ضد حرس الحدود غدا الخميس ضمن الجولة الأولى من الدوري.

ويعول أيوب على خبرة الثلاثي المنضم حديثا لصفوف الفريق، أحمد شديد قناوي وأحمد داوودا ومحمود بن والي في قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر.

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وجاءت قائمة حرس الحدود لمواجهة فيوتشر كالتالي:

حراس المرمى : محمد فوزي - محمد شعبان - أحمد عمر

خط الدفاع : إسلام عبدالله - محمد حكه - محمود بن والي - مؤمن عوض - أحمد أيمن - أحمد شديد وحامد الجابري

خط الوسط : مصطفى جمال - أحمد فيلكس - أحمد داوودا - أحمد عامر - مدحت فقوسه - غريب ياسر

خط الهجوم : وجيه عبدالحكيم - مصطفى زيكو - محمود ممدوح - محمود أبو جودة - ساليش مبارك.

ويعود حرس الحدود لمنافسات الدوري عقب ضمان التأهل رفقة أسوان والداخلية من دوري الدرجة الثانية.

حرس الحدود فيوتشر
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