انتهت كما بدأت.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع برينتفورد

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 23:12

كتب : FilGoal

تشيلسي - بيرنتفورد - الدوري الإنجليزي

تعادل تشيلسي سلبيا مع مضيفه برينتفورد في المباراة التي جمعتهما على الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ورفع البلوز رصيده عند النقطة 20 في المركز الرابع فيما أصبح برينتفورد في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

وشهد التشكيل عودة كاليدو كوليبالي مدافع الفريق بجانب تريفو تشالوباه. فيما حل رحيم ستيرلينج بديلا.

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وجاءت التشكيل كالآتي:

الحارس: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - تريفو تشالوباه – كاليدو كوليبالي - مارك كوكوريا

الوسط: روبن لوفتس تشيك - جورجينيو – كالاجير

الهجوم: كاي هافيرتز – بورخا مايورال – ماسون ماونت

ملخص المباراة

وجاءت أخطر كرات المباراة عن طريق إيفان توني في الدقيقة 9 بعد عرضية استغلها لكن مرت فوق العارضة.

وعاد توني وهدد مرمى تشيلسي عن طريق ركلة حرة مباشرة لكن كيبا يتألق ويبعدها عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاول سيزار أزبليكويتا على مرمى برينتفورد لكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وأهدر فيتالي جانيلت لاعب برينتفود أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 59 عن طريقة رأسية لكن ضلت طريقها إلى الشباك.

وسدد هافيرتز في الدقيقة 69 لكن تصدى لها رايا حارس مرمى برينتفورد ومنع هدف تشيلسي الأول. ثم ينتهي اللقاء كما بدأ

تشيلسي بيرنتفورد الدوري الإنجليزي
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