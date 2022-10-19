في غياب رونالدو.. مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات ويهزم توتنام بثنائية

استعاد مانشستر يونايتد الانتصارات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على توتنام بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ12 من المسابقة وأقيمت بملعب أولد ترافورد.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 19 في المركز الخامس، وتجمد رصيد توتنام عند النقطة 23 في المركز الثالث.

ثنائية فوز مانشستر يونايتد سجلها كل من فريد وبرنو فيرنانديز.

ونجح مانشستر يونايتد في استعادة الانتصارات بعدما تعادل سلبيا في المباراة الماضية أمام نيوكاسل سلبيا.

ولم يشارك كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد خلال المباراة بالكامل وظل على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

تقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 47 من الشوط الثاني عن طريق البرازيلي فريد.

وسدد فريد كرة من أمام منطقة جزاء توتنام اصطدمت في الدفاع وغيرت مسارها لتستقر في مرمى هوجو لوريس.

ثم أضاف برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 67 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار لوريس دون أن يستطيع التصدي لها.

وأنقذ لوريس فرصة الهدف الثالث بعدما توغل راشفورد داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكن الحارس الفرنسي أبعدها لركنية في الدقيقة 74.

وانفرد برونو فيرنانديز بالمرمى وراوغ الحارس لوريس بمهارة رائعة ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 81، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل اللاعب البرتغالي.

وحاول توتنام في الدقائق المتبقية إحراز هدف تقليص الفارق ولكن هجماته لم تكتمل أمام مرمى دافيد دي خيا.

لتنتهي المباراة بفوز مانشستر يونايتد ويتلقى توتنام الهزيمة الثانية خلال الموسم بعدما خسر أمام أرسنال في دربي لندن.