هدف نونيز الأول في أنفيلد يقود ليفربول للفوز على وست هام

قاد هدف داروين نونيز الأول في أنفيلد فريقه ليفربول للفوز على وست هام بنتيجة 1-0 في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

الفوز قاد ليفربول للمركز السابع برصيد 16 نقطة بفارق 11 نقطة عن أرسنال.

بينما توقف رصيد وست هام عند 11 نقطة متكبدا الخسارة السادسة هذا الموسم في الدوري.

ولم يستطع ديفيد مويس المدير الفني للهامرز من تحقيق الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي على أرسنال وليفربول وتشيلسي خلال 18 مباراة.

التشكيل

قاد محمد صلاح وروبرتو فيرمينو هجوم الفريق بجوار داروين نونيز.

وعاد ترينت ألكسندر أرنولد لتشكيل ليفربول الأساسي أمام وست هام.

وصف المباراة

بحث الريدز عن هدف أول مبكر في اللقاء، فتألق لوكاس فابيانسكي في التصدي لتسديدة مباغتة من داروين نونيز في الدقيقة 14.

وبعد 7 دقائق سجل نونيز برأسية متقنة هدف التقدم للريدز بعد عرضية من كوستاس تسميكاس، هدف اللقاء الأول.

هدف هو الثالث الذي يصنعه الظهير اليوناني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أندرو روبرتسون وألكسندر أرنولد.

وافتتح داروين نونيز سجله التهديفي في ملعب أنفليد.

وسجل الريدز للمباراة الـ 29 على التوالي بملعب أنفليد في الدوري الإنجليزي.

وفي الدقيقة 37 سدد صلاح من خارج منطقة الجزاء كرة جاءت في منتصف المرمى.

وبعد دقيقتين رد القائم الأيمن تصويبة قوية من داروين نونيز.

في الدقيقة 42 انتظر الحكم قرار تقنية الفيديو، لاحتساب ركلة جزاء للضيوف، بعد تدخل جو جوميز على مهاجم وست هام.

احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الهامرز، انبرى لها جاريد بوين وسددها على يمين الحارس وتصدى لها أليسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

واستقبل أليسون 7 أهداف فقط من 13 ركلة جزاء سُددت على مرماه في الدوري الإنجليزي، بنسبة تصدي 54% كأقل نسبة استقبال بين حراس المسابقة لمن سُددت على مرماه 10 ركلات جزاء على الأقل.

في الشوط الثاني سدد روبرتو فيرمينو عقب عرضية ارتطمت بقدم المدافع وخرجت لركنية في الدقيقة 63.

وأهدر فيرمينيو فرصة جديدة لإضافة الهدف الثاني للريدز بعد عدة دقائق.

وفي الدقيقة 78 منعت العارضة كرة كورت زوما الذي سدد بالخطأ نحو مرماه لكنها خرجت لركنية.

وكاد الضيوف أن يخطفوا هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، بتسديدة من سوتشيك من داخل منطقة الست ياردات لكن أليسون تصدى للكرة بقدمه لتخرج لركنية في الدقيقة 87.

وكاد صلاح أن يسجل عندما انفرد لكن الكرة طالت منه ليستطع الحارس فابيانسكي من إخراجها في الدقيقة 89.

ثم سدد النجم المصري كرة برعونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع لم تهدد مرمى الضيوف، لينتهي اللقاء بفوز الريدز بهدف دون رد.