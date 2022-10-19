مرتضى: أشكر فيريرا واللاعبين وأمير.. وحظ أوفر لـ سموحة والعشري

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 22:20

كتب : إبراهيم رمضان

مؤتمر مرتضى منصور في نادي الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لـ جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عقب الفوز على سموحة.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري. (طالع التفاصيل)

وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل الشكر والاحترام للمدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا ومساعديه وعلى رأسهم البرتغالي روس أجواش وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وأيمن طاهر".

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وأضاف "وبالطبع أمير مرتضى الذي بذل الكثير من الجهد في التعاقد مع صفقات مثلت إضافة للفريق وعوضت كل نواقص الفريق".

وأكمل "وأخيرا كل الشكر لكل أفراد الفريق سواء من شارك في المباراة أو لم يشارك".

وأتم تصريحاته "حظ أوفر لفريق سموحة المجتهد ومدربهم طارق العشري".

ويلعب الزمالك في الجولة الثانية من الدوري أمام سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل.

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري
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