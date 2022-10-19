الزمالك يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري بثنائية في سموحة

استهل الزمالك مشوار حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز بهدفين دون مقابل على سموحة في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وساهم البديلان محمود شيكابالا وسامسون أكينيولا في هدفي الزمالك بـ آخر ربع ساعة من المباراة، إذ سدد شيكابالا كرة الهدف الأول ولكن سجلها شريف رضا بالخطأ في مرماه.

ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط عقب نهاية الجولة الأولى بهدفين في شباك سموحة.

وكان الزمالك قد فاز بنفس النتيجة في الدور الثاني من مسابقة الدوري بالموسم الماضي.

ربع ساعة متكافئة

بدأ اللقاء متكافئا بين الفريقين ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وأرسل سيف الجزيري عرضية رائعة في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من الجانب الأيمن ولكن أنقذها الدفاع قبل أن تصل على رأس زيزو.

وباغت إليا سيلا مهاجم سموحة دفاع الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 16 ولكن مرت أعلى العارضة.

هدوء وتبديل اضطراري

هدأ اللقاء بشكل كبير في الربع ساعة الثانية دون أي خطورة على المرمى.

انحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة بين الفريقين.

وتعرض محمود الونش للإصابة في الدقيقة 27 بعد كرة مشتركة خلال تسديدة إليا سيلا.

ولم ينجح الونش في العودة مجددا إلى الملعب ليشارك حمزة المثلوثي في الدقيقة 30 بدلا منه.

خطورة آخر 5 دقائق

سدد حسين فيصل تسديدة قوية في الدقيقة 40 من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد عواد.

وأهدر زكريا الوردي هدفا محققا للزمالك في الدقيقة 42 برأسية من عرضية سيد عبد الله ولكن مرت أعلى العارضة.

ورد سموحة بهجوم في الدقيقة 45 بتسديدة من صديق أوجولا ولكن أنقذها محمد عبد الغني من على خط المرمى.

وفي آخر كرات الشوط الأول حول حسام عبد المجيد ركنية زيزو برأسية ولكن مرت أعلى العارضة.

العارضة تمنع الأول

دفع جوسفالدو فيريرا بإمام عاشور في بداية الشوط الثاني بدلا من سيد عبد الله.

وارتطمت كرة عرضية من سموحة بصديق أوجولا لتصل إلى سيلا المنفرد تماما في الدقيقة 57 ولكن أنقذت العارضة هدفا محققا.

ودفع فيريرا بالثنائي شيكابالا ويوسف نبيه بدلا من زكريا الوردي وعمر جابر.

وباغت إمام عاشور دفاع سموحة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 67 ولكن وصلت سهلة في يد الهاني سليمان.

تقنية الفيديو.. وهدف

سقط أحمد زيزو في الدقيقة 68 مطالبا بركلة جزاء بعد كرة مشتركة مع أحمد حكم وطالب نادر قمر الدولة باستئناف اللعب.

وبعد توقف اللعب لجأ قمر الدولة إلى تقنية الفيديو وأمر باستكمال اللعب.

وشارك سامسون أكينيولا بدلا من سيف الجزيري في الدقيقة 75 من أجل تدعيم الهجوم.

وافتتح محمود شيكابالا التسجيل في الدقيقة 79 بانطلاقة من الجانب الأيسر وسددها بقوة لترتطم بشريف رضا الذي حاول تشتيت الكرة ولكن سكنت شباك الهاني سليمان.

تراجع.. وتألق عواد

تراجع فريق الزمالك للدفاع عقب تسجيل الهدف الأول للأبيض.

وباغت أحمد مصطفى دفاع الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 85 ولكن تألق عواد وحولها إلى ركنية.

وفشل سموحة في اختراق دفاعات الزمالك في الدقائق الأخيرة من أجل إدراك التعادل.

ونجح البديل سامسون في استغلال خطأ دفاعي واستخلص الكرة ليسجل أولى أهدافه بعد مشاركته بـ 15 دقيقة فقط.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري.