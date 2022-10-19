أمير مرتضى: الفوز على سموحة مجرد بداية.. والحديث عن السوبر سابق لأوانه

شدد أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك على أن فوز فريقه على سموحة هو الأهم مع حصد نقاط المباراة في بداية الدوري.

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى عقب المباراة لقناة الزمالك: "مباراة سموحة مجرد بداية وهى أول مباراة في الدوري وكان مهم بالنسبة لنا أن نستكمل ما أنهيناه في الموسم الماضي".

وضاف "سموحة فريق صعب ولكن الأهم حصد الـ3 نقاط، هذه مجرد البداية وعلينا الاستمرار في ذلك".

وأكمل "لعبنا 4 مباريات في إفريقيا وبعض اللاعبين يعانون من الإجهاد، والصفقات الجديدة لم تنسجم حتى الآن ونحتاج للوقت من أجل الظهور بشكل أفضل".

وأشار "نشكر لاعبي الزمالك على المجهود الذي بذلوه في الفترة الماضية خاصة أنهم لم يحصلوا على راحة بشكل كاف، وكذلك الجهاز الفني لم يحصل على إجازة بسبب ظروف الدوري السابق ومباريات إفريقيا، وإدارة الزمالك وفرت كل شيء للفريق".

وأردف "مباراة السوبر لم يأت وقتها، التركيز الآن على المباراة المقبلة أمام سيراميكا".

وأتم تصريحاته "إصابة الونش لم تُعرف وبعد ظهور نتيجة الأشعة سنعرف مدى الإصابة".