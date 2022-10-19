تشكيل الدوري الإنجليزي - كريستيانو على مقاعد بدلاء يونايتد.. وكين يقود هجوم توتنام

تواجد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على مقاعد بدلاء الفريق لمواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف يونايتد نظيره توتنام على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

واختار إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه كالآتي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – لوك شو.

الوسط: فريد – كاسيميرو.

أمامهما: أنتوني – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حارس: توم هيتون.

الدفاع: أليخاندرو جارانشو – تيريل مالاسيا – فيكتور ليندلوف

الوسط: كريستيان إريكسن – أنتوني إيلانجا – سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: فاكوندو باليستيري – كريستيانو رونالدو.

فيما أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام تشكيل الفريق بهذا الشكل:

حارس المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيز.

الوسط: مارتين دوهيرتي – رودريجو بنتانكور – ييفيس بيسوما – بيير هويبرج – إيفان بيريزيتش.

الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين.