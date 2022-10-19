تشكيل الدوري الإنجليزي - كريستيانو على مقاعد بدلاء يونايتد.. وكين يقود هجوم توتنام

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 21:13

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

تواجد كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد على مقاعد بدلاء الفريق لمواجهة توتنام في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف يونايتد نظيره توتنام على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة.

واختار إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تشكيل فريقه كالآتي:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا.

الدفاع: ديوجو دالوت – رافائيل فاران – ليساندرو مارتينيز – لوك شو.

الوسط: فريد – كاسيميرو.

أمامهما: أنتوني – برونو فيرنانديز – جادون سانشو.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

حارس: توم هيتون.

الدفاع: أليخاندرو جارانشو – تيريل مالاسيا – فيكتور ليندلوف

الوسط: كريستيان إريكسن – أنتوني إيلانجا – سكوت ماكتوميناي.

الهجوم: فاكوندو باليستيري – كريستيانو رونالدو.

فيما أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام تشكيل الفريق بهذا الشكل:

حارس المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كريستيان روميرو – إريك داير – بن ديفيز.

الوسط: مارتين دوهيرتي – رودريجو بنتانكور – ييفيس بيسوما – بيير هويبرج – إيفان بيريزيتش.

الهجوم: سون هيونج مين – هاري كين.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تين هاج يعلق على مغادرة رونالدو قبل نهاية مواجهة توتنام انتهت كما بدأت.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع برينتفورد في غياب رونالدو.. مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات ويهزم توتنام بثنائية هدف نونيز الأول في أنفيلد يقود ليفربول للفوز على وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - يونايتد (2)-(0) توتنام.. فوز الشياطين الحمر انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز تشكيل تشيلسي – عودة كوليبالي أمام برينتفورد.. وسترلينج على مقاعد البدلاء تشكيل ليفربول - صلاح وفيرمينو أساسيان أمام وست هام.. وعودة أرنولد
أخر الأخبار
عبد ربه: ليس لي علاقة بأزمة قمصان الإسماعيلي.. وهذا سبب رحيلي 24 دقيقة | الكرة المصرية
كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتفادي المفاجآت بعد موسمين.. وتأهل دورتموند 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج يعلق على مغادرة رونالدو قبل نهاية مواجهة توتنام 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - تولى قيادة منتخب ألمانيا من قبل.. هنريك رودل مديرا فنيا لفريق الاتحاد 46 دقيقة | كرة سلة
يحيى الكومي يعلن عبر في الجول رحيل حسني عبد ربه 59 دقيقة | الكرة المصرية
انتهت كما بدأت.. تشيلسي يتعادل سلبيا مع برينتفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
في مباراة الأهداف الملغية.. ريال مدريد يفوز على إلتشي بثلاثية ساعة | الكرة الأوروبية
في غياب رونالدو.. مانشستر يونايتد يستعيد الانتصارات ويهزم توتنام بثنائية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز 4 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي