مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: ندرس إقالة عبد ربه من منصبه
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 20:45
كتب : بسام أبوبكر
كشف مصدر من داخل مجلس إدارة الإسماعيلي عن أن النادي يدرس في الوقت الحالي إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة.
وقال المصدر لـFilGoal.com: "حسني عبد ربه يتدخل في القرارات الفنية لـ خوان كارلوس جاريدو المدير الفني وظهر ذلك عبر الشاشات خلال مباراة الأهلي في الدوري".
وأضاف "لذلك سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة خلال الساعات القليلة المقبلة لدراسة إقالته من منصبه".
من جانبه كتب حسني عبد ربه عبر صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة: "حسبي الله و نعم الوكيل".
وخسر الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.
ويلعب الإسماعيلي في الجولة الثانية أمام غزل المحلة يوم 24 أكتوبر الجاري.
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