انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) (0) وست هام.. فوز الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ووست هام ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ محمد صلاح المباراة أساسيا، ويجاوره

ويحتل الريدز المركز الثامن برصيد 13 نقطة من 9 مباريات.

بينما يحتل وست هام المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة من 10 مباريات.

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انتهت

ق 87: أليسون يتألق بالتصدي لتسديدة سوتشيك بقدمه.

ق 78: العارضة تمنع الثاني بخطأ عكسي من زوما

ق 63: الثاني يضيع بتسديدة فيرمينو التي ترتطم بقدم المدافع وتخرج لركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: بوين يهدر ركلة الترجيح وأليسون يتعملق

ق42: تقنية الفيديو تتدخل لاحتساب ركلة جزاء لوست هام

ق39: تسديدة صاروخية من داروين ترتد من القائم الأيمن.

ق37: تسديدة من خارج منطقة الجزاء من صلاح يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 21: جووووول أووووول.. عرضية من تسميكاس يودعها داروين في الشباك برأسية

ق 14: فابيانسكي يتألق بالتصدي لتسديدة رائعة من داروين

بداية اللقاء