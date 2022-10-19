تشكيل تشيلسي – عودة كوليبالي أمام برينتفورد.. وسترلينج على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 20:01

كتب : FilGoal

احتفال هدف كوليبالي مع تشيلسي أمام توتنام

تشيلسي برينتفورد
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