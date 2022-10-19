بعد الطرد.. هل يشارك طاهر محمد طاهر في السوبر أمام الزمالك

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 19:40

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر - الأهلي - علي معلول

تعرض طاهر محمد طاهر إلى الطرد المباشر بعد التدخل العنيف على لاعب الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء.

وفاز الأهلي بهدف مقابل لا شيء سجله شادي حسين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز أمام الإسماعيلي.

السؤال هنا ما هي عدد المباريات التي يغيب عنها طاهر، دعنا نرى ماذا تقول اللائحة:

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الطرد للخشونة المتعمدة: إيقاف لمباراتين وغرامة 10000 جنيه.

إذا توقفت اللائحة هنا فهذا يعني أن طاهر يشارك في المباراتين المقبلتين للأهلي: أسوان في الدوري المصري، والزمالك في كأس السوبر.

لكن، وبحسب المادة 35 من لائحة الدوري، تستقل حالات الإنذارات والطرد التي توقع في كل مسابقة على حدى حيث تنطلق قرارات الإيقاف في الدوري على بطولة الدوري على الدوري والكأس على الكأس والسوبر على السوبر.

لذلك لن يغيب طاهر محمد طاهر عن نهائي السوبر أمام الزمالك المقرر إقامته 28 أكتوبر الجاري.

فيما يغيب عن مباراة الأهلي الآخرى في الدوري المصري أمام الداخلية في 4 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة.

بشكل مختصر: طاهر محمد طاهر يغيب عن مباراتي أسوان والداخلية في الدوري المصري ولم يتحدد بعد مبلغ العقوبة.

ويلتقي الزمالك بطل الدوري والكأس مع الأهلي وصيف المسابقتين يوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب هزاع بن زايد.

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