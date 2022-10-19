مؤتمر كولر: نحتاج تحويل الفرص الكثيرة إلى أهداف.. والتبديلات كانت ناجحة أمام الإسماعيلي

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه يستحق الانتصار أمام الإسماعيلي في بداية الدوري.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية. (طالع التفاصيل)

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "جهزنا للمباراة جيدا وكان لنا فرص أكثر من المنافس والفوز مستحق جدا".

وأضاف "الإسماعيلي فريق قوي وكان له بعض الفرص والمحاولات على المرمى".

وأكمل "كنت أعرف أن مباريات الأهلي والإسماعيلي دائما ما تكون صعبة والأهمم أننا حصلنا على الفوز الذي كنا نريده".

وواصل "الفوز يزيد ثقة اللاعبين في أنفسها وهذه الثقة نستغلها في التدريبات ونحتاج لها من أجل تحويل كم الفرص التي تتاح لنا إلى أهداف لأننا بالفعل أهدرنا الكثير من الفرص".

وأفصح "كريم فؤاد ظهر بمستوى مميز في التدريبات وهو سريع للغاية، والمنافس كان يتقدم ويترك المساحات في الدفاع ولذلك أشركته في المباراة".

وأوضح "التبديلات كانت ناجحة لأن كريم فؤاد صنع الفرصة التي سجل منها شادي حسين الهدف، وهذا أكبر دليل على أن التغييرات كانت موفقة".

وأكد "من الصعب أن نقارن الكرة هنا مع أوروبا، الملاعب في أوروبا مستوية والعشب أفضل ولذلك الكرة لا تسير هنا بنفس السرعة وهذا يجعل الأمر أصعب بالنسبة للاعبين".

وأتم تصريحاته "نتدرب كل يوم ونحتاج للعمل بشكل أكبر حتى نصل للمستوى الذي نريده وهذا مستحيل أن يتغير بين يوم وليلة".