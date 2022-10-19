هدف شادي الأول يكسر صمود الإسماعيلي ويقود الأهلي للفوز في افتتاح الدوري

قاد شادي حسين مهاجم الأهلي فريقه لتحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وسجل شادي حسين أول هدف له مع الأهلي، في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في الدوري لموسم 2022-2023.

وصف المباراة

بدأت المباراة باستحواذ مبكر من الأهلي في محاولة لهز شباك الإسماعيلي.

وحصل أليو ديانج لاعب الأهلي على إنذار في الدقيقة 3 بعدما منع محمد حسن من التقدم نحو مرمى الأهلي.

ونفذ علي معلول ركلة حرة من ناحية اليمين أبعدها الحارس محمد فوزي وقابلها محمود متولي بضربة رأسية لكن المرة مرت جوار القائم.

ومن جديد أهدر متولي فرصة أخرى بعد ركنية نفذها معلول ووصلت له أمام المرمى لكن الحارس تدخل في الوقت المناسب وأمسك الكرة.

ومرر عبد القادر الكرة إلى شريف الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد بالقدم اليسرى لكن الكرة مرت جوار القائم في أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول.

وسدد برونو سافيو كرة قوية من أمام منطقة الجزاء لكنها مرت جوار القائم.

محاولات حمراء مستمرة

ضغط الأحمر استمر وانطلق أحمد عبد القادر من ناحية اليسار ومرر الكرة إلى محمد شريف الذي سدد بقوة لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعدها إلى ركنية.

ومن جديد استمرت محاولات الأهلي وسدد طاهر محمد كرة قوية من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس محمد فوزي أبعدها إلى ركنية.

ونفذ طاهر الركنية ووصلت إلى رأس حمدي فتحي لكن الكرة مرت جوار القائم.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الإسماعيلي والأهلي.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي، وسدد برونو سافيو من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس محمد فوزي أبعد الكرة.

وقطع طاهر الكرة من دفاع الإسماعيلي في الناحية اليمنى وأرسل عرضية قابلها محمد شريف بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى العارضة في فرصة خطيرة جديدة للأهلي.

ومن هجمة مرتدة سريعة للإسماعيلي انطلق أحمد مدبولي وأرسل عرضية لكن ديانج تدخل في الوقت المناسب وقطع الكرة أمام مرمى الشناوي.

وأجرى جاريدو التبديل الأول للإسماعيلي بنزول محمد الشامي بدلا من باسم مرسي في الدقيقة 60.

ورد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنزول كريم فؤاد بدلا من أحمد عبد القادر.

وتوغل طاهر محمد داخل مرمى الإسماعيلي إلى أن أصبح في مواجهة المرمى لكنه سدد خارج الشباك مهدرا أخطر فرصة للأهلي.

ودفع كولر بالثنائي محمد مجدي "أفشة" وشادي حسين بدلا من حمدي فتحي ومحمد شريف في الدقيقة 70.

الضغط الأحمر يسفر عن هدف

وأخيرا أسفر ضغط الأهلي عن الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 73 بعدما قطع كريم فؤاد الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها إلى شادي حسين الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا أولى أهدافه بالقميص الأحمر.

وعقب الهدف أجرى جاريدو 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول صالح جمعة والشبراوي ومصطفى فارس وخروج عمر الوحش وعبد الرحمن مجدي ومحمد حسن.

وسدد طاهر محمد كرة صاروخية من أمام منطقة الجزاء أبعدها محمد فوزي وتابعها الدفاع وأخرجها إلى ركنية.

ومن جديد استمرت هجمات الأهلي ووصلت الكرة إلى سافيو داخل منطقة الجزاء ليسدد قبل أن يبعدها الحارس وتعود له ويسدد وتصطدم في الدفاع وتخرج إلى ركنية.

وغادر البرازيلي برونو سافيو أرض الملعب وشارك بدلا منه عمرو السولية في الدقيقة 81 كآخر تبديلات الأهلي.

وفي الدقائق المتبقية اندفع الإسماعيلي للهجوم في محاولة لإحراز هدف التعادل، بينما اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الدراويش.

وقبل نهاية المباراة وبعد هجمة للأهلي تدخل طاهر محمد على محمد هاشم مدافع الإسماعيلي، ليحصل على البطاقة الحمراء كأول طرد في الموسم.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد.